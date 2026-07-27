Chính trị HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua 17 nghị quyết quan trọng Sáng 27/7, Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 17 nghị quyết quan trọng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 17 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Trong đó, nhóm nghị quyết về đầu tư công gồm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; danh mục dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương (đợt 6).

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự kỳ họp

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về phân bổ nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Đồng chí Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh thông qua nhiều cơ chế, chính sách quan trọng như: thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất các quỹ của Lâm Đồng và Đắk Nông trước đây; quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; hỗ trợ kinh phí tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cướp tài sản tại ngân hàng; quy định xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực.

Đồng chí Ngô Kiểm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Đặc biệt, kỳ họp đã thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ, điều chỉnh một số nghị quyết không còn phù hợp sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Phan Nguyên Ngọc Dung, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, các nghị quyết được thông qua lần này có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên; bảo đảm an ninh, an toàn xã hội; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ban HĐND tỉnh rà soát, hoàn thiện nội dung, số liệu, danh mục và phụ lục các nghị quyết.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 và 2027, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu rà soát chặt chẽ thủ tục đầu tư trước khi phân bổ vốn; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, công trình cấp thiết, dự án có khả năng hoàn thành sớm; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

“ UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa bằng kế hoạch, tiến độ thực hiện rõ ràng, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, không để xảy ra tình trạng nghị quyết chậm được triển khai hoặc thiếu điều kiện thực hiện. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch triển khai chi tiết, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, gắn đầu tư hạ tầng với hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững; không để xảy ra tình trạng phân bổ dàn trải, trùng lặp nguồn vốn.

Riêng đối với chính sách hỗ trợ lãi suất cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch thực hiện, công khai điều kiện, đối tượng, mức hỗ trợ và thủ tục để bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, không bỏ sót hoặc trùng lặp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật trước sắp xếp đơn vị hành chính, hoàn thành phương án xử lý trong năm 2026 nhằm bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.