Chính trị HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua 6 nghị quyết quan trọng Chiều 16/7, sau một ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 2 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Thái phát biểu Bế mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khoá X

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Mặc dù 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đối mặt với nhiều thách thức trong việc tổ chức lại bộ máy hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt và sự đồng thuận từ Nhân dân, Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Lâm Đồng đã hoàn tất sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống vi phạm trong quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ rừng... được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Kỳ họp thông qua 6 nghị quyết quan trọng với 100% đại biểu tham dự đã thống nhất biểu quyết thông qua, gồm:

Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025;

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền;

Cơ chế hỗ trợ cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính;

Tiêu chí, định mức phân bổ vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Phân bổ vốn sự nghiệp năm 2025;

Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Thái nhấn mạnh: Trên cơ sở những kết quả đạt được và dự báo tình hình thời gian tới, tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh cùng các ngành, các cấp tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cấp chính quyền, từng cơ quan đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, bảo đảm hoạt động của từng cấp chính quyền thông suốt, hiệu quả toàn bộ các công việc theo thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, không để chậm trễ, không để sót việc, nhiệm vụ với mục tiêu là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế của tỉnh nhanh, toàn diện, bền vững.

Thứ hai, khẩn trương, rà soát và hoàn thành toàn bộ công tác phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã; kịp thời bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc để các các cơ quan, cấp xã bảo đảm thực hiện công việc hiệu quả; tiến hành rà soát hoàn thiện vị trí việc làm, đề xuất biên chế của địa phương giai đoạn 2026 - 2031; đồng thời tăng cường kiểm tra, nắm tình hình để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp xã khi vận hành bộ máy mới.

Thứ ba, tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND của 03 tỉnh trước khi hợp nhất còn hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý để xác định các văn bản được tiếp tục áp dụng, các văn bản phải trình HĐND tỉnh quyết định lựa chọn áp dụng trong đó nêu rõ phương án áp dụng, lộ trình thay thế để bảo đảm không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bộ máy chính quyền địa phương.

Thứ tư, bám sát chủ đề năm 2025 của Tỉnh ủy là “Nhanh nhạy, năng động; đổi mới, đột phá; tăng tốc, phát triển”; đổi mới phương pháp làm việc bảo đảm kịp thời, hiệu quả, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách nhà nước năm 2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình/dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và kiên quyết điều chuyển vốn đối với những công trình, dự án chậm triển khai. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là việc quản lý, triển khai đầu tư có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch, mở rộng không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng để huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực sẵn có, tiềm năng lợi thế mới; phát huy sức mạnh, khát vọng phát triển để tập trung cao độ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức tạo tiền đề bức phá, tăng tốc phát triển nhanh, toàn diện, bền vững giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để hình thành các băng nhóm tội phạm, ma túy… Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là lĩnh vực đất đai. Tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của khí hậu, thời tiết, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa lũ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát theo quy định; đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình, bám sát cơ sở, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tế đời sống của Nhân dân để phản ánh và kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và tham gia giám sát việc thực hiện của các cấp chính quyền.