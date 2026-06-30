Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nhiều chính sách quan trọng Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 30/6, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận và thông qua nhiều báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự kỳ họp

Tiếp tục chương trình làm việc, HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét, cho ý kiến đối với nhiều dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực tài chính, đầu tư, nội vụ, tư pháp, văn hóa, thể thao, giáo dục và chính sách xã hội trước khi thảo luận, biểu quyết thông qua.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự kỳ họp

Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng; quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm; quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đối với lĩnh vực nội vụ, HĐND tỉnh xem xét dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực tư pháp và công tác dân tộc, tôn giáo, HĐND tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao, HĐND tỉnh xem xét các dự thảo nghị quyết quy định mức chi đối với thành viên các đội thể dục, thể thao tham gia tập trung tập huấn và thi đấu; quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi thực hiện một số nội dung của công tác thi đua, khen thưởng được trích từ 20% tổng quỹ thi đua, khen thưởng các cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại phiên họp chiều 30/6

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh dân lập, tư thục từ năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quy định chế độ đối với học sinh trường THPT chuyên và chế độ đối với chuyên gia, cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng, đạt giải tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các báo cáo thẩm tra, HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến đối với từng nội dung và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết theo chương trình kỳ họp.