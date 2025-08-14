Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri 2 xã Bảo Lâm 2 và Bảo Lâm 3 Ngày 14/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, đơn vị số 16 gồm đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Bảo Lâm 2 và xã Bảo Lâm 3 sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua kết quả Kỳ họp thứ 1 và thứ 2 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Qua nghe báo cáo của tổ đại biểu HĐND tỉnh, cử tri các địa phương bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và cho rằng, mô hình này sẽ giúp chính quyền địa phương gần dân hơn, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân một cách sát sao hơn.

Bên cạnh đó, các cử tri đã thẳng thắn nêu lên 36 ý kiến, kiến nghị gửi đến đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến nhiều lĩnh vực như: đất đai, thủ tục hành chính, môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội…

Cụ thể, cử tri xã Bảo Lâm 3 kiến nghị cần sớm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông để người dân lưu thông thuận tiện; điện sinh hoạt tại một số khu vực chưa đảm bảo; tình trạng rác thải thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng không xử lý khiến môi trường bị ô nhiễm; quan tâm đến bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ bán chuyên trách; sửa chữa hệ thống loa phát thanh; cần mở rộng chương trình xoá nhà tạm thêm nhiều đối tượng.

Cử tri xã Bảo Lâm 2 kiến nghị cần sớm đầu tư xây dựng cầu treo Tân Lạc đã xuống cấp; việc xử lý đơn thư của người dân còn chậm; hoán đổi đất để làm hội trường thôn An Bình; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều khó khăn cho người dân… Đặc biệt, sau khi bỏ cấp huyện, nhiều cử tri bày tỏ sự băn khoăn về các công trình, dự án đang thi công chưa hoàn thiện.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3 đã trực tiếp trao đổi, giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị vượt cấp sẽ được địa phương tổng hợp, chuyển đến các cơ quan cấp trên để có phản hồi đến người dân trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời mong cử tri tiếp tục đồng thuận, đồng hành cùng chính quyền khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Về các công trình đầu tư công, tỉnh sẽ có lộ trình bố trí nguồn vốn đầu tư cho các địa phương, trong đó sẽ ưu tiên cho những công trình có tính cấp bách.

Cùng với đó, các địa phương cần nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công đảm bảo tiện lợi nhất. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những nội dung cử tri quan tâm để nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.