Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét nhiều chính sách về giáo dục, y tế và báo chí Phiên họp thứ 8 của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng đã xem xét nhiều chính sách thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, báo chí, văn học, nghệ thuật; đồng thời rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong công tác quản lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì Phiên họp thứ 8 của HĐND tỉnh

Sáng 7/7, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tổ chức Phiên họp thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Mai Thị Xuân Trung báo cáo kết quả rà soát danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Một trong những nội dung trọng tâm của phiên họp là xem xét kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của Tổ rà soát, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về phương án xử lý đối với các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý sau khi tỉnh Lâm Đồng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc cho ý kiến về phương án xử lý rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Phiên họp đã xem xét các chính sách mới do UBND tỉnh đề xuất trên lĩnh vực giáo dục và y tế. Trong đó có đề xuất hỗ trợ tiền ăn cho học sinh là người khuyết tật đang học tại các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh quản lý; chính sách hỗ trợ giáo viên được cử sang nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào giảng dạy tiếng Việt và lưu học sinh Lào học tập tại Lâm Đồng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích báo cáo kết quả xem xét, thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh

Ở lĩnh vực báo chí và văn học nghệ thuật, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với chính sách quy định mức chi trả thù lao cho hoạt động kiểm tra, thẩm định báo chí lưu chiểu.

Phiên họp cũng xem xét chính sách về Giải thưởng Văn học, nghệ thuật và Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cho ý kiến về các vấn đề được xem xét tại Phiên họp thứ 8 của Thường trực HĐND tỉnh

Đây là những chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, tạo động lực nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng xem xét danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được giao quy định chi tiết theo các nghị định của Chính phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 8 của Thường trực HĐND tỉnh

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ cơ sở pháp lý và thực tiễn của từng chính sách, đánh giá đầy đủ tác động trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, mỗi chính sách cần bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân. Chính sách phải bảo đảm tính khả thi để khi ban hành có thể sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.