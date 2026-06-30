Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận và thông qua nhiều báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026

Tại phiên họp sáng nay (30/6), HĐND tỉnh nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 cùng báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng nghe thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày Thông báo tóm tắt hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương 6 tháng đầu năm 2026

Các đại biểu cũng xem xét báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Bà Phạm Thị Tường Vân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, đất đai, tài nguyên và môi trường.

Trong đó, có các nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; bổ sung danh mục dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương; quy định cơ chế thưởng vượt thu đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã; thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh xem xét các nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng năm 2026; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện một số dự án khai thác, chế biến đá theo quy định.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Kỳ họp cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Lâm Đồng. Đây là những nội dung nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, phân bổ nguồn lực ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công và tạo cơ sở pháp lý để Quỹ Phát triển đất hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.