Chính trị HĐND xã Đức Trọng tổ chức Kỳ họp giữa năm 2026 Ngày 7/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Đức Trọng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; đồng thời thảo luận, đề ra các mục tiêu, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn nửa cuối năm.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đông đủ các vị đại biểu HĐND xã.

Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách và an sinh xã hội của xã Đức Trọng cơ bản bám sát kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt 55% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 60%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%; giải quyết việc làm cho 578/1.100 lao động, đạt tỷ lệ 52,55% kế hoạch.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Bên cạnh kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm, vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Cụ thể như tiến độ một số chỉ tiêu kinh tế còn chậm, công tác quản lý đất đai, môi trường và an ninh trật tự tại một số khu dân cư vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; công tác giải quyết đơn thư kiến nghị còn chậm tiến độ…

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND xã xem xét, đánh giá, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Cụ thể, tại phiên khai mạc, HĐND xã đã thảo luận, xem xét 16 nội dung do Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND xã trình kỳ họp. Trọng tâm là các nội dung về điều chỉnh dự toán thu chi, tổng quyết toán ngân sách năm 2025 và tờ trình ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026...

Chiều cùng ngày, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Cụ thể như: chủ trương, giải pháp, phương hướng và lộ trình để bố trí nguồn vốn cho đầu tư, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, mương thoát nước cũng như cải tạo mặt đường các trục đường chính và nhánh khu vực nội thị (thị trấn Liên Nghĩa cũ), đặc biệt là giải pháp thoát nước trong khu vực nội thị - dọc Quốc lộ 20; công tác quản lý các công viên trên địa bàn; kiến nghị các giải pháp gì để tham mưu cho UBND xã để phấn đấu đạt chỉ tiêu về BHXH trong 6 tháng cuối năm 2026…

Các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn

Các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn

Các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn

Đồng thời, HĐND xã đã xem xét biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong những tháng cuối năm.

Ông Lê Doãn Trọng Kiệt, Trưởng Phòng Kinh tế trả lời chất vấn

Bà Nguyễn Thị Xuân Uyên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội trả lời chất vấn

Trung tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã trả lời chất vấn

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Thành công của kỳ họp là cơ sở cho việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cụ thể hóa bằng hành động, các nhiệm vụ, công trình thiết thực.

Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2026 là hết sức nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, các thôn, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn xã cần phải tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Lưu Trùng Dương, Chủ tịch UBND xã tiếp thu, báo cáo làm rõ thêm một số nội dung chất vấn

Sau kỳ họp này, ngoài việc tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các nghị quyết, đồng chí đề nghị UBND xã, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện thật tốt một số nội dung.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: HĐND cũng đề nghị Thường trực HĐND xã, các ban của HĐND xã và các vị đại biểu HĐND cần chủ động thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định; đại biểu HĐND các cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình, bám sát cơ sở, thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế đời sống xã hội để phản ánh và kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu bế mạc

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các thành viên của MTTQ tiếp tục phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND xã và tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết theo quy định.