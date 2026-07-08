Chính trị HĐND xã Phú Sơn Lâm Hà quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 5 Chiều 7/8, HĐND xã Phú Sơn Lâm Hà khoá II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề). Chủ trì Kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Chế Phương Nam, Phó Chủ tịch HĐND xã.

Các đại biểu HĐND xã Phú Sơn Lâm Hà thực hiện nghi thức chào cờ trước Kỳ họp

Kỳ họp chuyên đề lần này được tổ chức nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng. Để kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã đề nghị các đại biểu HĐND xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện đối với từng nội dung trình kỳ họp.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia chất vấn, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc để HĐND xã xem xét, quyết định các Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Các đại biểu nêu ý kiến tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND xã Phú Sơn Lâm Hà đã thông qua Dự thảo 6 tờ trình và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã đối với các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Đồng thời, đại biểu HĐND xã thảo luận, giải trình và trả lời chất vấn các vấn đề liên quan.

Đại biểu đặt kiến nghị tại Kỳ họp

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Phú Sơn Lâm Hà khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã đề ra.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng chí Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND xã tổ chức triển khai thực hiện, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Đinh Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã giải trình tại Kỳ họp

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phú Sơn Lâm Hà đề nghị UBND xã, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND xã thông qua.

Qua đó thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND xã tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai các nghị quyết, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.