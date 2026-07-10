Thông tin Hé lộ bảng màu thời thượng của Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 sắp ra mắt Samsung Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 đang dần trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng công nghệ trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm màn hình gập, bảng màu dự kiến của bộ đôi smartphone gập thế hệ mới cũng vừa được hé lộ, cho thấy Samsung có thể đang muốn làm mới hình ảnh dòng Galaxy Z bằng những gam màu trẻ trung, hiện đại và cá tính hơn.

1. Đột phá bảng màu trên dòng Galaxy Z Fold8

Samsung có thể ra mắt 3 mẫu điện thoại gập gồm Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Trong đó, Galaxy Z Fold8 nhiều khả năng là mẫu Fold thân rộng mới. Còn Galaxy Z Fold8 Ultra được xem là phiên bản kế nhiệm trực tiếp Galaxy Z Fold7.

Điểm nhấn lớn nhất của dòng Fold năm nay chính là sự phân tách rõ rệt về định vị sản phẩm thông qua màu sắc, trải dài từ phiên bản Z Fold8 cho đến dòng flagship tối tân Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Cả hai dòng máy đều sở hữu bộ đôi màu cơ bản là Cream (Kem) với tông vàng beige sang trọng và Graphite (Than chì) tối mờ mạnh mẽ.

Galaxy Z Fold8: Hướng đến sự cân bằng với các tông màu thanh lịch như Đen, Kem, Tím nhạt và Xanh lá cây nhạt. Máy cung cấp các tùy chọn lưu trữ trải dài từ 256GB, 512GB cho đến 1TB. Nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ Lanzuk trên blog Naver cho biết thêm, hãng sẽ tung ra các sắc thái xanh lá cây độc quyền dưới dạng phiên bản chỉ bán trực tuyến (online exclusive).

Galaxy Z Fold8 Ultra: Để khẳng định vị thế tối tôn, phiên bản Ultra được khoác lên mình những chiếc áo mang sắc độ quyền lực và huyền bí hơn, bao gồm Kem, Than chì, Xanh lá cây đậm và Tím đậm, đi kèm cấu hình lưu trữ tối đa 1TB.

Samsung Galaxy Z Flip 8 và Z Fold 8 có thể mang đến bảng màu trẻ trung và cao cấp

Giới công nghệ đang xôn xao trước thông tin Samsung có thể loại bỏ màu đen tuyền truyền thống trên các phiên bản thương mại chính thức của dòng Galaxy Z Fold 8. Tuy nhiên, nhiều khả năng hãng vẫn giữ lại tùy chọn đen vân carbon (Crafted Black) dưới dạng phiên bản độc quyền mở bán trực tuyến.

2. Bảng màu năng động của mẫu Galaxy Z Flip mới

Trái ngược với vẻ quyền lực của dòng Fold, mẫu Galaxy Z Flip mới tiếp tục trung thành với triết lý thiết kế như một món phụ kiện thời trang sành điệu. Chiếc Samsung Galaxy Z Flip8 sở hữu những tông màu pastel tươi tắn, cực kỳ phù hợp với giới trẻ bao gồm: Kem, Than chì, Xanh bạc hà và Hồng.

Cream (Kem) & Graphite (Than chì)

Mint (Xanh bạc hà) & Pink (Hồng)

Chiến lược màu sắc này cho thấy Samsung đang đặt cược vào những gam màu vui nhộn, cá tính nhằm biến chiếc điện thoại gập vỏ sò thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Đáng chú ý, thiết bị này chỉ dừng lại ở hai tùy chọn bộ nhớ là 256GB và 512GB, hoàn toàn vắng bóng phiên bản 1TB. Việc giới hạn dung lượng lưu trữ là minh chứng cho thấy Samsung vẫn kiên quyết định vị dòng Flip như một thiết bị tôn vinh lối sống hiện đại (lifestyle device), thay vì cố gượng ép nó vào phân khúc dành cho người dùng chuyên nghiệp (pro users). Đồng thời, việc không có một phiên bản "Flip Ultra" tương đương cũng giúp hãng giữ mức giá của dòng máy này ở ngưỡng dễ tiếp cận, tạo bệ phóng doanh số ở phân khúc cận cao cấp.

3. Giá bán và ngày ra mắt dự kiến

Theo các phân tích từ Forbes, rào cản lớn nhất đối với người dùng trong thế hệ sản phẩm năm nay chính là áp lực tăng giá. Cuộc khủng hoảng bão giá linh kiện và sự thiếu hụt chip nhớ RAM trên quy mô toàn cầu đang đặt lên vai Samsung một bài toán chi phí vô cùng nan giải. Các nguồn tin rò rỉ cũng xác nhận rằng một đợt điều chỉnh giá bán theo hướng tăng lên là điều "gần như chắc chắn".

Samsung có thể phải đối mặt với bài toán chi phí đối với các sản phẩm ra mắt mới

Theo Forbes, rào cản lớn nhất với người dùng trong thế hệ sản phẩm năm nay chính là áp lực tăng giá do khủng hoảng bão giá linh kiện và thiếu hụt chip nhớ RAM toàn cầu. Các nguồn tin rò rỉ xác nhận một đợt điều chỉnh giá bán theo hướng tăng lên là điều "gần như chắc chắn".

Dù giá chính thức chỉ được công bố tại sự kiện Unpacked London vào ngày 22/7/2026, các nhà phân tích dự đoán mức giá khởi điểm quốc tế như sau: Galaxy Z Flip8 từ 1.049 - 1.099 USD (tăng nhẹ so với thế hệ trước); Galaxy Z Fold8 dao động 1.699 - 1.799 USD; Z Fold8 Ultra bắt đầu từ 1.999 USD, có thể lên tới 2.250 USD cho bản 1TB.

Đăng ký sớm - Nhận đặc quyền tại Viettel Store

Trong khi chờ Samsung công bố giá bán chính thức tại Việt Nam, người dùng có thể chủ động đăng ký nhận thông tin và đặc quyền khi đặt trước Galaxy Z series mới thông qua chương trình "Đăng ký sớm - Nhận đặc quyền Galaxy mới" của Viettel Store, áp dụng từ 08/07 đến hết 22/07/2026. Khách hàng đăng ký sớm và đặt trước sẽ nhận voucher đặc quyền trị giá 500.000đ cùng bộ quà tặng V-member từ 08/07 -22/07.

Người dùng có thể theo dõi trực tiếp sự kiện Galaxy Unpacked lúc 20h00 ngày 22/07/2026 trên Fanpage Viettel Store, trước khi chương trình đặt trước chính thức được mở sau Galaxy Unpacked.. Với hệ thống cửa hàng rộng khắp, sản phẩm chính hãng và chính sách hỗ trợ rõ ràng, Viettel Store sẽ là hệ thống bán lẻ hàng đầu giúp cho người dùng dễ dàng sở hữu các siêu phẩm màn hình gập mới nhất của Samsung ngay trong đợt mở bán đầu tiên.