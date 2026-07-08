Hệ sinh thái phần cứng ASUS ProArt: Giải pháp tối ưu toàn diện cho nhà sáng tạo nội dung ASUS vừa giới thiệu hệ sinh thái phần cứng ProArt chuyên biệt tại Việt Nam, mang đến chuỗi giải pháp màn hình, linh kiện và thiết bị ngoại vi chuẩn màu cho giới sáng tạo.

Mới đây tại Việt Nam, ASUS đã chính thức tổ chức buổi workshop giới thiệu dải màn hình ProArt thế hệ mới cùng hệ sinh thái phần cứng chuyên biệt. Với triết lý In Search of Incredible, ASUS không ngừng phát triển các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hệ sinh thái ProArt được xây dựng nhằm phục vụ tối đa cho các nhà sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia, nhà làm phim, kiến trúc sư, designer và những chuyên gia yêu cầu độ chính xác cao về màu sắc cùng hiệu năng xử lý bền bỉ.

Dòng màn hình ProArt Display: Trung tâm hiển thị chuẩn màu chuyên nghiệp

Trong quy trình xử lý hình ảnh và đồ họa, màn hình đóng vai trò trung tâm giúp đảm bảo độ chuẩn xác màu sắc xuyên suốt các công đoạn. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu này, hai mẫu màn hình ProArt PA248QFV và PA278QGV là lựa chọn phù hợp cho designer, editor và nhiếp ảnh gia. Thiết bị đáp ứng khả năng hiển thị màu sắc ổn định, phục vụ hiệu quả cho các tác vụ thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh và dựng video hằng ngày.

ASUS tổ chức workshop để giới thiệu các màn hình dòng ProArt

Đặc biệt, đối với nhóm người dùng thuộc hệ sinh thái Apple, hai phiên bản ProArt PA249CGV và PA279CGRV đã được tối ưu hóa khả năng tương thích với MacBook và Mac Studio. Nhờ tích hợp kết nối USB-C tiện lợi, thiết bị cho phép truyền tải hình ảnh, dữ liệu và cung cấp nguồn sạc chỉ qua một dây cáp duy nhất, giúp tối giản không gian làm việc và tối ưu hóa luồng công việc liền mạch.

PA248QFV mẫu màn hình ProArt thế hệ mới với 2 kích thước 24 và 27 inch

Đồng bộ hóa hiệu năng với hệ sinh thái linh kiện chuyên dụng

Không dừng lại ở các thiết bị hiển thị, ASUS ProArt cung cấp đầy đủ các thành phần cấu thành nên một hệ thống máy tính sáng tạo hoàn chỉnh. Việc phát triển đồng bộ từ màn hình đến linh kiện phần cứng giúp tối ưu hóa độ ổn định và hiệu suất làm việc:

Bo mạch chủ (Mainboard) ProArt: Thiết kế dành riêng cho các hệ thống máy trạm (workstation) với khả năng mở rộng linh hoạt, hỗ trợ xử lý tác vụ AI, dựng phim và thiết kế mô phỏng phức tạp.

Thiết kế dành riêng cho các hệ thống máy trạm (workstation) với khả năng mở rộng linh hoạt, hỗ trợ xử lý tác vụ AI, dựng phim và thiết kế mô phỏng phức tạp. Card đồ họa (Graphics Card) ProArt: Cung cấp sức mạnh xử lý GPU vượt trội cho các tác vụ render 3D, hậu kỳ video độ phân giải cao và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cung cấp sức mạnh xử lý GPU vượt trội cho các tác vụ render 3D, hậu kỳ video độ phân giải cao và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Vỏ máy (Case) và Tản nhiệt ProArt: Tối ưu luồng không khí, giảm thiểu tiếng ồn và duy trì nhiệt độ lý tưởng khi hệ thống vận hành liên tục dưới tải nặng trong thời gian dài.

Tối ưu luồng không khí, giảm thiểu tiếng ồn và duy trì nhiệt độ lý tưởng khi hệ thống vận hành liên tục dưới tải nặng trong thời gian dài. Ổ cứng SSD ProArt: Cho tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh, đáp ứng việc lưu trữ và đọc/ghi các tệp hình ảnh RAW hay dữ liệu video 4K/8K dung lượng lớn.

Cho tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh, đáp ứng việc lưu trữ và đọc/ghi các tệp hình ảnh RAW hay dữ liệu video 4K/8K dung lượng lớn. Laptop và Chuột ProArt: Màn hình laptop đạt chuẩn màu kết hợp cấu hình phần cứng mạnh mẽ phục vụ nhu cầu làm việc di động. Bên cạnh đó, chuột ProArt hỗ trợ khả năng tùy biến thao tác, gia tăng độ chính xác trong từng cử chỉ điều khiển.

Các sản phẩm trong dòng màn hình ASUS ProArt

Giải pháp toàn diện đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo

Thông qua sự kiện workshop và việc giới thiệu dải sản phẩm ProArt đồng bộ, ASUS khẳng định định hướng cung cấp một giải pháp phần cứng toàn diện thay vì chỉ kinh doanh các thiết bị riêng lẻ. Việc kết nối chặt chẽ giữa các thành phần từ bo mạch chủ, card đồ họa, tản nhiệt đến màn hình hiển thị giúp người dùng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nhất và sẵn sàng đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành sáng tạo nội dung trong kỷ nguyên số.