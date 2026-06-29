Hệ thống intercom Accsoon CoMo II: Cải tiến vượt trội về thiết kế và tầm xa 400m Accsoon CoMo II là hệ thống liên lạc không dây DECT 1.9GHz nhẹ nhất hiện nay với trọng lượng chỉ 170g. Sản phẩm cung cấp khả năng kết nối full-duplex ổn định trong phạm vi 400m cùng thời lượng pin lên đến 17 giờ.

Sau khi ra mắt lần đầu tại NAB, Accsoon đã chính thức giới thiệu CoMo II - phiên bản kế nhiệm của dòng hệ thống liên lạc không dây (intercom) CoMo. Sản phẩm được thiết kế nhằm cung cấp giải pháp giao tiếp thời gian thực đáng tin cậy cho các đoàn làm phim và đội ngũ sản xuất trực tiếp.

Accsoon CoMo II

Thiết kế siêu nhẹ tối ưu cho trải nghiệm đeo lâu dài

Điểm cải tiến đáng chú ý nhất trên CoMo II chính là trọng lượng. Mỗi tai nghe hiện chỉ nặng 170g (bao gồm cả pin và đệm tai), giảm đáng kể so với mức 257g của phiên bản tiền nhiệm. Trọng lượng này tương đương với đối thủ trực tiếp là Hollyland Solidcom C1 Pro, giúp người dùng cảm thấy thoải mái ngay cả khi làm việc liên tục trong nhiều giờ.

Thiết kế của CoMo II đã được tinh chỉnh để cân bằng tốt hơn

Cấu trúc của tai nghe cũng được thiết kế lại để ôm sát nhiều hình dáng đầu khác nhau. Đệm headband mềm mại và mỏng hơn trước, trong khi vị trí khe cắm pin được đặt ở phía sau giúp phân bổ trọng lượng đồng đều, tránh hiện tượng nặng nề ở một bên tai như phiên bản cũ.

CoMo SE (trái) và CoMo II (phải)

Công nghệ DECT 1.9GHz và khả năng xuyên thấu tín hiệu

Accsoon CoMo II hoạt động trên băng tần 1.9GHz, vốn ít bị nhiễu hơn nhiều so với băng tần 2.4GHz phổ biến. Điều này đảm bảo tín hiệu ổn định và rõ ràng hơn trong các môi trường có nhiều thiết bị điện tử. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng băng tần 1.9GHz có thể bị hạn chế sử dụng ở một số quốc gia nhất định.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Tần số hoạt động 1.9GHz (DECT) Phạm vi hoạt động Lên tới 400m (Line-of-sight) Trọng lượng 170g (kèm pin) Dung lượng pin 2320mAh Thời lượng pin Host: 10 giờ / Remote: 17 giờ Phản hồi tần số 150Hz – 7kHz

Hệ thống hỗ trợ giao tiếp full-duplex, cho phép tất cả người dùng trong nhóm có thể nói và nghe cùng lúc mà không cần nhấn nút (push-to-talk). Một bộ máy Host có thể kết nối tối đa với 8 máy Remote, phục vụ đội ngũ lên đến 9 người.

Hiệu suất âm thanh và tính năng khử nhiễu AI

CoMo II tích hợp công nghệ khử tiếng ồn môi trường (ENC) kép kết hợp với AI. Hệ thống này liên tục học hỏi từ môi trường thực tế để loại bỏ các tạp âm không mong muốn trong khi vẫn giữ được độ rõ nét của giọng nói. Thực tế sử dụng cho thấy, dù tính năng ENC giúp ích nhiều trong môi trường ồn ào, nhưng trong điều kiện bình thường, việc tắt ENC có thể mang lại âm thanh tự nhiên hơn.

Vị trí mic đang hoạt động

Cơ chế tắt tiếng (mute) cũng được cải thiện đáng kể. Người dùng chỉ cần gạt cần micro lên trên để tắt tiếng. Khác với phiên bản cũ, khớp nối của CoMo II đủ chắc chắn để bạn thực hiện thao tác này bằng một tay mà không làm xô lệch toàn bộ tai nghe trên đầu.

Thao tác gạt mic để tắt tiếng rất mượt mà

Thời lượng pin và khả năng vận hành thực tế

Hệ thống đi kèm với pin 2320mAh. Tai nghe Host cung cấp khoảng 10 giờ hoạt động, trong khi tai nghe Remote có thể trụ vững đến 17 giờ. Đây là một con số ấn tượng cho một ngày quay phim dài. Pin có thể sạc qua dock sạc 5 cổng đi kèm hoặc sạc trực tiếp qua cổng USB-C trên tai nghe.

CoMo II bổ sung thêm nhiều nút bấm vật lý để điều chỉnh âm lượng và ENC

Trong thử nghiệm thực tế tại Tokyo, hệ thống đạt được khoảng cách truyền dẫn lên tới 450m trong điều kiện tầm nhìn thẳng (line-of-sight), vượt qua cả thông số 400m mà nhà sản xuất công bố. Tuy nhiên, khi gặp vật cản lớn như các tòa nhà, tín hiệu sẽ bắt đầu suy giảm sau khoảng 15m di chuyển khuất góc.

Nhận định chung

Accsoon CoMo II là một bước tiến lớn so với thế hệ đầu tiên. Việc lắng nghe phản hồi từ người dùng đã giúp hãng tạo ra một sản phẩm chuyên nghiệp hơn, cân bằng tốt hơn và cực kỳ thoải mái khi đeo. Với mức giá khởi điểm từ 249 USD cho mỗi tai nghe, đây là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc hệ thống intercom tầm trung.