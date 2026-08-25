Thông tin Hệ thống thủy lực thế hệ mới: Số hóa vận hành, giám sát từ xa Từ một hệ thống truyền động chỉ đơn thuần dựa trên áp suất và lưu lượng, thủy lực hiện đại đang chuyển sang một mô hình hoàn toàn mới: có cảm biến, có khả năng thu thập dữ liệu, cảnh báo sớm, chẩn đoán tình trạng thiết bị và giám sát từ xa.

Từ thủy lực truyền thống đến hệ thống thủy lực thông minh

Trong nhiều nhà máy hiện nay, hệ thống thủy lực vẫn đang được vận hành dựa trên các thông số cơ bản như áp suất, nhiệt độ, mức dầu hoặc lưu lượng. Khi xảy ra sự cố, kỹ thuật viên thường phải trực tiếp đến khu vực máy, kiểm tra từng thiết bị và xác định nguyên nhân.

Cách làm này không chỉ mất thời gian mà còn tiềm ẩn rủi ro dừng máy đột xuất, đặc biệt với những dây chuyền có yêu cầu vận hành liên tục.

Sự phát triển của công nghệ cảm biến, điều khiển và kết nối dữ liệu đang mở ra một hướng đi mới thông minh hơn cho các nhà máy công nghiệp. Hệ thống thủy lực có khả năng tự thu thập dữ liệu, giám sát tình trạng và cảnh báo bất thường theo thời gian thực.

Đây chính là nền tảng của hệ thống thủy lực thế hệ mới.

Thay vì chỉ biết một máy đang hoạt động hay dừng, người vận hành có thể biết được hệ thống đang hoạt động như thế nào, thiết bị nào đang có dấu hiệu bất thường và hiệu suất thực tế đang ở mức nào.

Dữ liệu hoạt động của hệ thống thủy lực được kết nối với nền tảng đám mây để quản lý từ xa

Giám sát toàn diện, cảnh báo sớm và quản lý hệ thống thủy lực từ xa

Trong hệ thống thủy lực thế hệ mới, cảm biến và thiết bị đo lường được tích hợp tại các vị trí quan trọng để liên tục thu thập dữ liệu vận hành.

Với bơm piston thủy lực, hệ thống có thể theo dõi áp suất, lưu lượng, tốc độ quay, nhiệt độ và trạng thái hoạt động; với motor thủy lực là tốc độ, áp suất, lưu lượng và các thông số truyền động; với van thủy lực là trạng thái và mức độ mở; còn xi lanh thủy lực có thể được trang bị thiết bị đo hành trình để xác định chính xác vị trí piston, hành trình, tốc độ di chuyển và kết hợp với cảm biến áp suất để đánh giá trạng thái tải.

Toàn bộ dữ liệu được đưa về hệ thống điều khiển và phần mềm giám sát, hiển thị trực quan tại trạm nguồn thủy lực và có thể kết nối với nền tảng đám mây để quản lý từ xa. Người quản lý và kỹ thuật viên có thể truy cập các thông số quan trọng mà không cần trực tiếp có mặt tại nhà máy.

Không chỉ giám sát, hệ thống còn có khả năng thiết lập ngưỡng cảnh báo và phát hiện bất thường theo thời gian thực. Nhờ đó, kỹ thuật viên có thể phát hiện và chẩn đoán sự cố ngay từ giai đoạn đầu, chủ động bảo trì phòng ngừa, giúp hạn chế dừng máy đột xuất, giảm chi phí sửa chữa và tối ưu hiệu suất vận hành.

Một xi lanh thủy lực có que đo hành trình do Công ty kỹ thuật Nam Hải thiết kế

Green Hydraulics - Xu hướng mới của ngành thủy lực

Green Hydraulics được nhắc đến như một bước tiến mới của ngành thủy lực, hướng đến mục tiêu tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất vận hành. Thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu thực tế, doanh nghiệp có thể xác định mức tiêu thụ năng lượng, phát hiện những điểm gây tổn thất và tối ưu chế độ vận hành của thiết bị.

Để làm được điều đó, hệ thống thủy lực thế hệ mới tích hợp cảm biến, thiết bị đo lường, điều khiển và phần mềm giám sát, cho phép liên tục thu thập các thông số như áp suất, lưu lượng, nhiệt độ, tốc độ, hành trình xi lanh, trạng thái van và mức tải. Dữ liệu được sử dụng không chỉ để theo dõi tình trạng thiết bị mà còn phục vụ phân tích hiệu suất, chẩn đoán sự cố và bảo trì phòng ngừa.

Khi hệ thống vận hành đúng với nhu cầu tải, hạn chế những tổn thất không cần thiết và chủ động phát hiện các bất thường, doanh nghiệp có thể giảm tiêu hao năng lượng, giảm thời gian dừng máy, nâng cao hiệu suất và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Bởi vậy, Green Hydraulics không đơn thuần là “thủy lực xanh”, mà là sự kết hợp của công nghệ để tạo ra một hệ thống tiết kiệm năng lượng hơn, vận hành thông minh hơn và hiệu quả hơn.

Một trạm nguồn được tích hợp cảm biến áp suất lắp đặt ngay trên khối van thủy lực

Nam Hải tiên phong triển khai hệ thống thủy lực thông minh

Để biến những giá trị của Green Hydraulics thành hệ thống vận hành thực tế, việc cung cấp riêng lẻ bơm, van hay cảm biến là chưa đủ. Quan trọng hơn là khả năng tích hợp thiết bị, thu thập dữ liệu, xây dựng phần mềm giám sát và đưa dữ liệu trở thành công cụ phục vụ vận hành, bảo trì và tối ưu máy móc.

Trong những năm gần đây, đội ngũ kỹ thuật Công ty Kỹ thuật Nam Hải đã tiên phong nghiên cứu và triển khai mô hình này, từng bước đưa công nghệ số vào các hệ thống thủy lực thực tế.

Trên nền tảng nhiều năm cung cấp thiết bị thủy lực, thiết kế hệ thống, đế van, trạm nguồn thủy lực (HPU) và giải pháp điều khiển, Nam Hải đã tích hợp thêm các lớp cảm biến, thiết bị đo lường, bộ điều khiển và phần mềm giám sát vào hệ thống.

Các thông số quan trọng như áp suất, lưu lượng, nhiệt độ, tốc độ, hành trình xi lanh, trạng thái van và mức tải có thể được thu thập liên tục. Dữ liệu được hiển thị trực quan tại trạm vận hành và có thể kết nối để giám sát, quản lý từ xa.

Phần mềm được thiết lập theo đặc thù của từng hệ thống, tập trung các thông tin quan trọng trên một giao diện duy nhất. Nhờ đó, kỹ thuật viên có thể nhanh chóng nhận biết những thay đổi bất thường, hỗ trợ chẩn đoán sự cố, lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa và tối ưu chế độ vận hành.

Hệ thống thủy lực thế hệ mới và truyền thống

Từ việc đo lường và thu thập dữ liệu, đến phân tích, cảnh báo và tối ưu, Nam Hải đang đưa hệ thống thủy lực chuyển sang một phương thức vận hành mới: có dữ liệu để quản lý, có cảnh báo để phòng ngừa và có cơ sở để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Đó chính là cách Green Hydraulics được hiện thực hóa trong các hệ thống thủy lực hiện đại.

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