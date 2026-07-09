Hegelmann Litauen và Paide chia điểm ở lượt đi vòng loại Conference League Bàn gỡ của Armanavicius phút 45 giúp Hegelmann Litauen cầm hòa Paide 1-1 trên sân Raudondvario stadionas, sau khi Badamosi đưa khách vượt lên dẫn trước ở phút 37. Cả hai đội đều chưa thể phân định hơn thua ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League.

Hegelmann Litauen 1 - 1 Paide Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hegelmann Litauen tiếp đón Paide.

37' Badamosi mở điểm cho Paide Phút 37, A. Badamosi đưa Paide vượt lên dẫn trước trên sân Raudondvario stadionas, ấn định tỷ số 0-1 trước Hegelmann Litauen. Bàn thắng mở tỷ số này giúp đội khách nắm lợi thế đáng kể ở lượt trận vòng loại thứ nhất Europa Conference League.

45+1' Armanavicius đá hỏng 11m ngay trước giờ nghỉ Phút 45+1, V. Armanavicius bước lên chấm phạt đền nhưng không thể đánh bại thủ môn Paide. Dù vậy chỉ ít giây sau đó Hegelmann Litauen vẫn tìm được bàn gỡ, đưa tỷ số về 1-1 ngay trước khi hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp.

45+1' Armanavicius gỡ hòa phút bù giờ hiệp một Phút 45+1', Armanavicius lập công giúp Hegelmann Litauen gỡ hòa 1-1, ngay sau khi đội nhà vừa hỏng một quả phạt đền. Bàn thắng đến vào thời điểm không thể ý nghĩa hơn, xóa đi bàn mở tỷ số của Paide ở phút 37 và đưa hai đội trở lại vạch xuất phát trước khi hiệp một khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' Hegelmann Litauen xoay người sau giờ nghỉ Phút 58, Hegelmann Litauen thực hiện thay đổi nhân sự khi đưa A. Shchedryi vào sân thay E. Kausinis . Trận đấu đang cân bằng 1-1 sau màn rượt đuổi kịch tính cuối hiệp một, và sự điều chỉnh này có thể nhằm tìm thêm sinh lực cho hiệp hai.

64' Hegelmann Litauen xoay người ở phút 64 Phút 64, Hegelmann Litauen tung A. Kaulinis vào sân thay C. Duke khi tỷ số đang là 1-1 với Paide. Sau hiệp một đầy biến động với quả phạt đền hỏng ăn và hai bàn thắng liên tiếp, đây được xem là sự điều chỉnh cần thiết để chủ nhà tìm lại nhịp độ trận đấu.

65' Paide xoay người sau hiệp một nghẹt thở Phút 65, HLV Paide tung S. Luts vào sân thay Daniel Cabral . Sự thay đổi diễn ra khi trận đấu đang cân bằng 1-1, sau khi Paide từng dẫn trước rồi bị Hegelmann Litauen gỡ hòa đúng phút bù giờ hiệp một.

65' Paide xoay người, Nigula vào sân Phút 65, HLV Paide tung R. Nigula vào sân thay M. Lilander , tìm thêm sinh lực cho hàng công. Sau hiệp một đầy biến động với bàn mở tỷ số, quả phạt đền hỏng ăn và bàn gỡ của Hegelmann Litauen, tỷ số đang là 1-1 và Paide cần một nhân tố mới để tìm lại lợi thế.

65' Paide xoay người, Anier vào sân tìm bàn thắng Phút 65, HLV Paide tung H. Anier vào sân thay A. Badamosi , tìm nhân tố mới cho hàng công. Trận đấu đang cân bằng 1-1 sau khi hai đội đã có những khoảnh khắc đáng nhớ ở phút 37 và cuối hiệp một, kể cả một quả phạt đền bị hỏng.

74' Paide xoay người, Piht thế chỗ Luts Phút 74, HLV Paide tung K. Piht vào sân thay D. Luts trong bối cảnh trận đấu đang cân bằng 1-1. Sau hiệp một đầy biến động với quả phạt đền bị bỏ lỡ và bàn gỡ hòa phút bù giờ của Hegelmann Litauen, sự thay đổi này có thể nhằm tìm thêm sinh lực để Paide tái lập lợi thế.

78' Paide xoay người, Smirnov thế chỗ Miller Phút 78, Paide thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi R. Smirnov vào sân thay M. Miller . Tỷ số đang là 1-1, sau một hiệp một đầy biến động với bàn mở tỷ số của Paide, quả phạt đền hỏng ăn và bàn gỡ hòa của Hegelmann Litauen ngay trước giờ nghỉ.

79' Hegelmann tung Slendzoka vào sân Phút 79, Hegelmann Litauen thực hiện thay người: D. Slendzoka vào sân thay M. Remeikis. Sau quả phạt đền hỏng ăn và bàn gỡ 1-1 ngay trước giờ nghỉ, đội chủ nhà cần thêm sinh lực để tìm bàn thắng quyết định.

79' Hegelmann Litauen xoay người, tăng sức sống hàng công Phút 79, A. Harouna được tung vào sân thay S. Oum Gouet bên phía Hegelmann Litauen. Sự thay đổi diễn ra khi tỷ số đang là 1-1, sau một hiệp một đầy biến động với bàn mở tỷ số của Paide, cú đá phạt đền hỏng ăn và pha gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ.

79' Hegelmann tung Kazlauskas thay Wesley Phút 79, HLV Hegelmann Litauen quyết định rút Wesley để đưa D. Kazlauskas vào sân. Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh hai đội đang hòa 1-1, sau trận đấu đầy biến động với bàn mở tỷ số của Paide, quả phạt đền bị bỏ lỡ và pha gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ của chủ nhà.

KT Kết thúc: Hegelmann Litauen 1-1 Paide Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:54 10/07/2026

Hegelmann Litauen và Paide sẽ đối đầu vào lúc 23h00 ngày 09/07/2026 trên sân Raudondvario stadionas, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ Litva và Estonia tại đấu trường châu Âu.

Thế đối đầu giữa hai đội

Trong lần gặp nhau gần nhất, Hegelmann Litauen và Paide đã cầm chân nhau với kết quả hòa. Đây là dữ liệu đối đầu duy nhất được ghi nhận giữa hai đội, cho thấy cả hai chưa có nhiều cơ hội chạm trán trong quá khứ và trận đấu lần này mang tính chất khá mới mẻ với cả đôi bên.

Kết quả hòa ở lần gặp gần nhất phần nào phản ánh sự cân bằng giữa hai đội. Không bên nào thể hiện ưu thế vượt trội trước đối thủ, và điều này hứa hẹn một cuộc đối đầu khó lường khi hai đội một lần nữa gặp lại nhau trên sân cỏ châu Âu.

Bối cảnh trận đấu

Là một trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League, cả Hegelmann Litauen và Paide đều sẽ nỗ lực tìm kiếm kết quả tốt nhất có thể để khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục. Yếu tố sân nhà Raudondvario stadionas có thể mang lại lợi thế nhất định cho đội chủ nhà Hegelmann Litauen.

Với việc chưa có nhiều dữ liệu lịch sử đối đầu, trận đấu này được kỳ vọng sẽ diễn ra cởi mở, khi cả hai đội đều muốn chứng minh năng lực của mình trước đối thủ chưa quen mặt. Người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc so tài cân bằng, tương tự như kết quả hòa từng được ghi nhận trước đó.

Nhận định

Dựa trên xu hướng cân bằng từ lần đối đầu gần nhất, trận đấu giữa Hegelmann Litauen và Paide nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một cuộc đấu trí căng thẳng. Lợi thế sân nhà có thể giúp Hegelmann Litauen nhỉnh hơn đôi chút, nhưng Paide cũng không phải là đối thủ dễ bị đánh bại, khi từng cho thấy khả năng giữ vững thế trận trước đối phương.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/07/2026: Hegelmann Litauen 0 - 0 Paide

Phong độ gần đây của Hegelmann Litauen

09/07/2026: Hegelmann Litauen 0-0 Paide (Hòa)

04/07/2026: Panevėžys 1-1 Hegelmann Litauen (Hòa)

28/06/2026: Banga 2-0 Hegelmann Litauen (Thua)

22/06/2026: FK Trakai - Hegelmann Litauen

17/06/2026: Hegelmann Litauen 1-1 Džiugas Telšiai (Hòa)

Phong độ gần đây của Paide

09/07/2026: Hegelmann Litauen 0-0 Paide (Hòa)

04/07/2026: Paide 3-1 Vaprus (Thắng)

28/06/2026: Kalju Nomme 1-1 Paide (Hòa)

21/06/2026: Flora Tallinn 1-2 Paide (Thắng)

17/06/2026: Paide 1-0 Laagri (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Hegelmann Litauen (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Paide (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Hegelmann Litauen: Không có thông tin chấn thương

Paide: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Hegelmann Litauen thắng: 33%

Hòa: 33%

Paide thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Hegelmann Litauen: bàn

Paide: bàn

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