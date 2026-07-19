Hellas Verona vùi dập Rovereto trong trận giao hữu nhiều bàn thắng Hellas Verona thắng Rovereto 8-1 ở trận giao hữu CLB, trong khi đội khách phải nhận thất bại đậm; Suslov lập cú đúp, còn Sarr, Bowie, Kastanos và Bradaric cũng ghi bàn cho đội chủ nhà.

Hellas Verona 8 - 1 Rovereto Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hellas Verona tiếp đón Rovereto.

4' T. Suslov sớm đưa Hellas Verona vượt lên Phút 4', T. Suslov lập công, đưa Hellas Verona mở tỷ số 1-0. Đội bóng áo vàng-đen có khởi đầu thuận lợi trong trận giao hữu.

8' A. Sarr giúp Hellas Verona dẫn 2-0 Phút 8, A. Sarr lập công cho Hellas Verona, giúp đội nhà nhân đôi cách biệt và nâng tỷ số lên 2-0.

12' Hellas Verona sút hỏng phạt đền Phút 12, Hellas Verona không thể tận dụng quả phạt đền để gia tăng cách biệt. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn đang dẫn Rovereto 2-0 sau màn khởi đầu đầy hiệu quả.

16' Rovereto rút ngắn cách biệt Phút 16', Rovereto lập công, rút ngắn tỷ số xuống 2-1 trước Hellas Verona. Bàn thắng giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn sau màn khởi đầu giàu bàn thắng.

25' K. Bowie giúp Hellas Verona nới rộng cách biệt Phút 25', K. Bowie lập công, giúp Hellas Verona nới rộng cách biệt lên 3-1. Đội bóng áo vàng xanh tiếp tục duy trì sức ép sau màn khởi đầu đầy hứng khởi.

28' G. Kastanos giúp Hellas Verona nới rộng cách biệt Phút 28, G. Kastanos lập công, giúp Hellas Verona nới rộng cách biệt lên 4-1. Đội bóng này đang tạo ra thế trận áp đảo.

30' Bradaric lập công, Hellas Verona dẫn 5-1 Phút 30', D. Bradaric lập công, giúp Hellas Verona nới rộng cách biệt lên 5-1.

34' T. Suslov ghi bàn, Hellas Verona dẫn 6-1 Phút 34, T. Suslov lập công, giúp Hellas Verona nới rộng cách biệt lên 6-1 trước Rovereto. Đội bóng áo vàng tiếp tục duy trì thế trận áp đảo với màn dội bom liên tiếp.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 6 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

69' Hellas Verona chạm mốc 7-1 Phút 69, Hellas Verona tiếp tục lập công để nới rộng cách biệt lên 7-1 trước Rovereto. Một màn trình diễn áp đảo của Hellas Verona.

89' Hellas Verona chạm mốc 8-1 ở phút 89 Phút 89, Hellas Verona ghi bàn để nới rộng cách biệt lên 8-1 trước Rovereto. Một màn trình diễn áp đảo của Hellas Verona khi trận đấu bước vào những phút cuối.

KT Kết thúc: Hellas Verona 8-1 Rovereto Trận đấu khép lại với tỷ số 8 - 1.

Cập nhật lúc 00:18 20/07/2026

Hellas Verona sẽ chạm trán Rovereto lúc 22h30 ngày 19/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Điểm đáng chú ý trước trận nằm ở thành tích đối đầu gần nhất, khi Hellas Verona đã giành chiến thắng trong lần gặp Rovereto trước đó.

Hellas Verona có lợi thế từ đối đầu gần nhất

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu một lần gần nhất. Hellas Verona thắng trận đấu đó, trong khi Rovereto chưa có chiến thắng và hai đội cũng chưa hòa nhau trong lần chạm trán này.

Thống kê trên tạo ra một cơ sở tham khảo nhất định cho Hellas Verona trước cuộc tái đấu. Tuy nhiên, một lần đối đầu không đủ để phản ánh toàn diện tương quan hiện tại giữa hai đội, đặc biệt trong một trận giao hữu.

Trận đấu thiếu dữ liệu để đánh giá sâu về lực lượng

Thông tin được cung cấp không bao gồm đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt, phong độ gần đây, vị trí trên bảng xếp hạng hay sơ đồ chiến thuật của Hellas Verona và Rovereto. Vì vậy, chưa thể xác định những thay đổi nhân sự, cách bố trí đội hình hoặc khu vực có thể tạo khác biệt trong trận đấu.

Trong bối cảnh đó, diễn biến trên sân nhiều khả năng sẽ là yếu tố quyết định. Hellas Verona có thể bước vào trận với sự tự tin nhất định nhờ kết quả đối đầu gần nhất, còn Rovereto sẽ hướng tới màn thể hiện khác so với lần chạm trán trước. Dù vậy, mọi đánh giá về cách tiếp cận trận đấu cần được kiểm chứng khi đội hình và chiến thuật chính thức được công bố.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Hellas Verona đang nắm lợi thế tham khảo duy nhất từ lịch sử đối đầu gần nhất, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định ưu thế tuyệt đối về phong độ, lực lượng hay chiến thuật. Trận đấu vì thế nên được nhìn nhận như cuộc kiểm tra thực tế của hai đội, trong đó khả năng tổ chức và mức độ hiệu quả trên sân sẽ quyết định cục diện.

Với những thông tin đã được xác nhận, chưa có cơ sở đáng tin cậy để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Tâm điểm trước trận sẽ là cách Hellas Verona tận dụng lợi thế đối đầu, cũng như phản ứng của Rovereto sau kết quả không thuận lợi ở lần gặp gần nhất.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hellas Verona · 1 thắng 0 hòa Rovereto · 0 thắng Hellas Verona 7 - 1 Rovereto HV

Hellas Verona 5 trận gần nhất B H B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Rovereto 5 trận gần nhất B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới