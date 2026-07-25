Thơ Hẹn ước từ Bu Prăng Tháng 7 em về thăm

Tháng 7 em về thăm

Đồi Bu Prăng nơi anh nằm lại

Cơn mưa rơi mang theo niềm khắc khoải

Ký ức qua bao năm tháng vẫn nghẹn ngào.

Dưới tán rừng đại ngàn xanh cao

Những anh hùng Tiểu đoàn 840 bên nhau trong giấc ngủ

Ngọn gió chiều gửi em lời nhắn nhủ

Anh lỡ hẹn ngày đoàn viên để Tổ quốc hòa bình.

Thắp nén nhang nơi anh hiến dâng máu xương mình

Mỗi bước em đi, sợ làm đau ngọn cỏ

Đồng đội và anh vẫn còn ở đó

Trong đất, trong cây, trong con suối mát lành.

Về Quảng Trực đón bình minh

Để nhớ để thương và dựng xây ngày mới.

Từ trang sử quê hương vững bước đường đi tới

Để mãi ngân vang khúc hát tự hào.