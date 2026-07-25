Hẹn ước từ Bu Prăng
Tháng 7 em về thăm
Tháng 7 em về thăm
Đồi Bu Prăng nơi anh nằm lại
Cơn mưa rơi mang theo niềm khắc khoải
Ký ức qua bao năm tháng vẫn nghẹn ngào.
Dưới tán rừng đại ngàn xanh cao
Những anh hùng Tiểu đoàn 840 bên nhau trong giấc ngủ
Ngọn gió chiều gửi em lời nhắn nhủ
Anh lỡ hẹn ngày đoàn viên để Tổ quốc hòa bình.
Thắp nén nhang nơi anh hiến dâng máu xương mình
Mỗi bước em đi, sợ làm đau ngọn cỏ
Đồng đội và anh vẫn còn ở đó
Trong đất, trong cây, trong con suối mát lành.
Về Quảng Trực đón bình minh
Để nhớ để thương và dựng xây ngày mới.
Từ trang sử quê hương vững bước đường đi tới
Để mãi ngân vang khúc hát tự hào.