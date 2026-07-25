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    Hẹn ước từ Bu Prăng

    Tuyết Mai . 25/07/2026 05:10

    Tháng 7 em về thăm

    Tháng 7 em về thăm

    Đồi Bu Prăng nơi anh nằm lại

    Cơn mưa rơi mang theo niềm khắc khoải

    Ký ức qua bao năm tháng vẫn nghẹn ngào.

    Dưới tán rừng đại ngàn xanh cao

    Những anh hùng Tiểu đoàn 840 bên nhau trong giấc ngủ

    Ngọn gió chiều gửi em lời nhắn nhủ

    Anh lỡ hẹn ngày đoàn viên để Tổ quốc hòa bình.

    Thắp nén nhang nơi anh hiến dâng máu xương mình

    Mỗi bước em đi, sợ làm đau ngọn cỏ

    Đồng đội và anh vẫn còn ở đó

    Trong đất, trong cây, trong con suối mát lành.

    Về Quảng Trực đón bình minh

    Để nhớ để thương và dựng xây ngày mới.

    Từ trang sử quê hương vững bước đường đi tới

    Để mãi ngân vang khúc hát tự hào.

    Tuyết Mai . Tuyết Mai .

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