Đời sống Hiểm họa đuối nước rình rập trẻ em vùng sâu Lâm Đồng Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại Lâm Đồng thời gian gần đây khiến nhiều trẻ em tử vong, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trong dịp hè. Thế nhưng, tại nhiều xã vùng sâu, trẻ em vẫn hồn nhiên tắm sông, suối, đối mặt với nguy cơ tai nạn luôn rình rập.

Cảnh nhiều trẻ em tắm suối Đạ Long, thuộc xã Đam Rông 4 vào buổi trưa vẫn diễn ra thường xuyên trong dịp hè

Hiểm họa khó lường từ những cuộc vui tắm suối

Giữa cái nắng như đổ lửa của một ngày cuối tháng 6, chúng tôi bắt gặp một nhóm trẻ em nối đuôi nhau băng qua cánh đồng Mê Ka để tìm đến suối Đạ Long, thuộc xã Đam Rông 4.

Không có người lớn đi cùng, các em vừa đi vừa cười nói rôm rả. Đối với nhiều đứa trẻ nơi đây, dòng suối mát lạnh chính là điểm vui chơi hấp dẫn nhất trong những ngày hè.

Tại một đoạn suối nước chảy khá mạnh, cảnh tượng hiện ra khiến người chứng kiến không khỏi lo lắng. Hơn chục em nhỏ đang vô tư bơi lội giữa dòng nước. Hai bên bờ là những mỏm đá lởm chởm, nhiều vị trí trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Một số em còn leo lên các tảng đá cao rồi nhảy xuống dòng nước bên dưới trong tiếng reo hò cổ vũ của bạn bè.

Qua tìm hiểu, hầu như ngày nào cũng có các nhóm trẻ em địa phương rủ nhau ra suối tắm mát, bắt cá hoặc vui chơi dưới nước



Không áo phao, không thiết bị bảo hộ, không có người lớn giám sát. Các em hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm tự phát và sự liều lĩnh của tuổi thơ để vui đùa với dòng nước.

Nhìn từ xa, đó là những tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ giữa núi rừng. Nhưng phía sau sự hồn nhiên ấy là vô vàn hiểm nguy. Chỉ cần một cú trượt chân, một dòng nước xoáy bất ngờ hay va đập vào đá ngầm cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Người dân địa phương cho biết, vào mùa hè, nhiều con suối trên địa bàn trở thành “bể bơi tự nhiên” của trẻ em. Hầu như ngày nào cũng có các nhóm trẻ tự rủ nhau ra suối tắm mát, bắt cá hoặc vui chơi dưới nước.

Trong khi đó, nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu. Ngoài những đoạn nước sâu, nhiều khu vực còn có đá ngầm, cành cây mục, hố sâu và dòng chảy xiết rất khó nhận biết. Đặc biệt, vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn có thể đổ về bất ngờ, tạo nên những dòng lũ nhỏ nhưng đủ sức cuốn trôi người.

Hiểm họa đuối nước rình rập trẻ em vùng sâu Đam Rông

Điều đáng lo ngại là chỉ trong thời gian ngắn gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Phần lớn nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên đi tắm sông, suối, ao hồ mà không có sự giám sát của người lớn hoặc thiếu kỹ năng xử lý tình huống dưới nước.

Mỗi vụ tai nạn không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình mà còn là lời cảnh báo cho toàn xã hội về những nguy cơ đang hiện hữu ở khắp các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Nhiều đoạn suối có nước sâu, đá ngầm, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, nhất là khi mưa lớn

Theo các ngành chức năng, đa số các vụ đuối nước ở trẻ em xảy ra tại ao, hồ, sông, suối khi các em tự ý đi tắm hoặc vui chơi. Thực tế cho thấy vẫn còn nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc quản lý con em trong dịp hè. Nhiều ao chứa nước phục vụ sản xuất nằm ngay trong khuôn viên gia đình nhưng không được rào chắn, tạo thành những “chiếc bẫy” nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Thiếu sân chơi an toàn, nỗ lực bảo vệ trẻ em dịp hè

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ em vùng sâu thường xuyên tìm đến sông, suối là do điều kiện vui chơi, giải trí còn nhiều hạn chế.

Các xã Đam Rông là địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống sân chơi, khu vui chơi công cộng dành cho thiếu nhi còn thiếu. Trong khi đó, thời gian nghỉ hè kéo dài khiến nhiều em không có địa điểm sinh hoạt phù hợp ngoài việc tụ tập tại các con suối, ao hồ hoặc khu vực thủy lợi.

Xã Đam Rông 2 khai giảng lớp bơi kết hợp tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em trên địa bàn xã

Ông Đặng Đình Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3 cho biết, hiện nay trên địa bàn mới chỉ có một trường học được đầu tư bể bơi. Tuy nhiên, bể bơi chỉ hoạt động vào những khung giờ nhất định nên chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của trẻ em.

Theo ông Túc, địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế còn hạn chế nên nhiều gia đình chưa có điều kiện cho con em tham gia các lớp học bơi. Trong khi đó, việc quản lý, giám sát trẻ trong dịp hè ở một số gia đình còn hạn chế, địa bàn lại có nhiều sông, suối nên các em thường tìm đến tắm, vui chơi để giải nhiệt.

Trước thực trạng đó, UBND xã Đam Rông 3 đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí; hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước; tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu; tuyên truyền kiến thức an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước và giao thông đường thủy.

Cùng với đó, nhiều hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè.

Trên địa bàn các xã Đam Rông không có nhiều bể bơi dành cho các em thiếu nhi vui chơi trong thời gian nghỉ hè

Tuy nhiên, các lớp học bơi miễn phí hiện nay mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế. Đối tượng tham gia chủ yếu là trẻ em ở khu vực trung tâm hoặc những gia đình có điều kiện đưa đón. Trong khi đó, nhiều trẻ em ở các thôn, làng vùng sâu, vùng xa vẫn khó tiếp cận các lớp học kỹ năng và các hoạt động vui chơi an toàn.

Để hạn chế tai nạn đuối nước, các địa phương đã, đang yêu cầu các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, hồ chứa nước thực hiện nghiêm các quy định về an toàn; lắp đặt biển cảnh báo, biển cấm, hàng rào bảo vệ tại các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, vận động các hộ dân có ao, hồ phục vụ sản xuất chủ động rào chắn, kéo lưới bảo vệ để ngăn trẻ em tiếp cận.

Mùa hè vẫn còn kéo dài, những dòng suối ở vùng sâu, vùng xa Lâm Đồng vẫn là điểm vui chơi quen thuộc của nhiều trẻ em. Để những tiếng cười không trở thành nỗi đau mất mát, bên cạnh nỗ lực của chính quyền, rất cần sự quan tâm, giám sát thường xuyên của gia đình và cộng đồng.

Khi trẻ em được trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng, chống đuối nước và có thêm những không gian vui chơi an toàn, nguy cơ đuối nước mới có thể giảm bền vững.