Thông tin Hiện đại, Tân cổ điển hay Indochine? Đâu là phong cách phù hợp với ngôi nhà của bạn? Lựa chọn phong cách kiến trúc không chỉ quyết định diện mạo công trình mà còn ảnh hưởng đến công năng sử dụng, chi phí đầu tư và giá trị lâu dài của ngôi nhà. Trong số các xu hướng được nhiều khách hàng lựa chọn hiện nay, thiết kế nhà phố hiện đại, tân cổ điển và Indochine là ba phong cách nổi bật với những đặc trưng riêng về thẩm mỹ, vật liệu và cách tổ chức không gian.

Kiến trúc hiện đại - Tối giản, tiện nghi và tối ưu chi phí

Thiết kế nhà phố hiện đại hướng đến sự đơn giản trong hình khối, đường nét khỏe khoắn và ưu tiên công năng sử dụng. Mặt tiền thường sử dụng các mảng khối vuông vức, cửa kính lớn và màu sắc trung tính như trắng, xám hoặc ghi.

Đây là phong cách phổ biến hiện nay, được áp dụng trong nhiều công trình như: thiết kế nhà phố, nhà ống, biệt thự, khách sạn hoặc những gia đình trẻ yêu thích không gian mở, muốn tối ưu ngân sách xây dựng.

Ưu điểm nổi bật của phong cách hiện đại là thời gian thi công nhanh, dễ bảo trì, dễ phối với đa dạng đồ nội thất và ít lỗi thời theo thời gian.

Thiết kế nhà phố theo phong cách hiện đại

Kiến trúc tân cổ điển - Sang trọng và tinh tế

Tân cổ điển là sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và phong cách sống hiện đại. Nét đặc trưng thường thấy là các chi tiết phào chỉ nhẹ, cột trang trí cân đối, hệ mái nổi bật cùng gam màu trắng hoặc màu kem sang trọng.

Phong cách này phù hợp với:

Biệt thự, nhà phố mặt tiền rộng.

Khách hàng yêu thích sự đẳng cấp và tinh tế.

Khách hàng có ngân sách khá trở lên.

So với kiến trúc cổ điển, tân cổ điển được tiết chế nhiều chi tiết, hoa văn cầu kỳ nên vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, sự sang trọng mà không tạo cảm giác nặng nề.

Thiết kế biệt thự tân cổ điển

Kiến trúc Indochine - Nét đẹp truyền thống, gần gũi

Indochine (Đông Dương) là phong cách kết hợp kiến trúc Pháp và nét đặc trưng của văn hóa Á Đông. Không gian thường sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, mây tre, gạch bông, kết hợp cùng các họa tiết truyền thống (kỷ hà, tĩnh vật, hoa lá…) tạo cảm giác gần gũi, sang trọng.

Phong cách này phù hợp với:

Biệt thự, nhà vườn hoặc nhà có diện tích rộng.

Khách hàng yêu thích nét đẹp truyền thống.

Khách hàng mong muốn một không gian sống có chiều sâu và dấu ấn riêng.

Sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại giúp phong cách Indochine mang đến một không gian sống vừa tinh tế, vừa giàu bản sắc.

Thiết kế nhà phố phong cách Indochine

Nên lựa chọn phong cách thiết kế nào?

Thực tế, không ít khách lựa chọn phong cách chỉ vì yêu thích hình ảnh trên mạng hoặc theo xu hướng mà chưa cân nhắc đến diện tích khu đất, ngân sách và nhu cầu sử dụng. Điều này có thể khiến phương án thiết kế phải điều chỉnh nhiều lần hoặc làm tăng chi phí trong quá trình thi công.

Nếu yêu thích sự tối giản, đề cao công năng và muốn tối ưu chi phí xây dựng, kiến trúc hiện đại là lựa chọn đáng cân nhắc. Với những công trình hướng đến vẻ đẹp sang trọng, bề thế, tân cổ điển sẽ phù hợp hơn. Trong khi đó, Indochine là lựa chọn phù hợp dành cho những khách hàng yêu thích nét đẹp truyền thống kết hợp tiện nghi hiện đại.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, quý khách hàng cũng cần cân nhắc quy mô công trình, điều kiện khí hậu và khả năng đầu tư. Việc trao đổi với kiến trúc sư ngay từ giai đoạn lên ý tưởng sẽ giúp lựa chọn phương án thiết kế phù hợp, tối ưu công năng, chi phí và giá trị sử dụng lâu dài.

Lựa chọn phong cách thiết kế phù hợp với nhu cầu, diện tích và ngân sách đầu tư

Lựa chọn phong cách thiết kế phù hợp với nhu cầu, diện tích và ngân sách đầu tư

Trường Sinh kiến tạo không gian sống đẹp và bền vững

Thực tế cho thấy, nhiều công trình phải điều chỉnh thiết kế hoặc phát sinh chi phí do lựa chọn phong cách chưa phù hợp. Với kinh nghiệm triển khai nhiều công trình thiết kế nhà và biệt thự tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, Kiến trúc Trường Sinh luôn đưa ra giải pháp thiết kế cân bằng giữa công năng, thẩm mỹ và ngân sách đầu tư.

Từ nhà phố, biệt thự đến các công trình cải tạo, mỗi thiết kế đều được đội ngũ kiến trúc sư có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế nghiên cứu kỹ về công năng, giải pháp lấy sáng, thông gió và lựa chọn vật liệu nhằm tạo nên không gian sống đẹp, tiện nghi và bền vững theo thời gian.

Trường Sinh kiến tạo không gian sống đẹp và bền vững

Một phương án thiết kế phù hợp là nền tảng để tạo nên ngôi nhà đẹp, tiện nghi và có giá trị sử dụng lâu dài. Nếu khách hàng chưa xác định được phong cách kiến trúc phù hợp cho công trình của mình, Trường Sinh sẽ tư vấn chi tiết dựa trên nhu cầu sử dụng, ngân sách và đặc điểm khu đất.

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