Nghị quyết và cuộc sống Hiến đất làm đường ở nơi “tấc đất tấc vàng” Ở con đường Kim Đồng, phường Cam Ly - Đà Lạt, một con hẻm được mở rộng, bê tông hóa với những ngọn đèn sáng trưng. Ấy là thành quả của tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm, với những cư dân hiến từng mét đất ở nơi “tấc đất tấc vàng” làm đường.

Ông Hồ Tôn Nam hiến đất mở rộng hẻm, đồng thời trồng hoa để hẻm 27 thêm đẹp

Ông Hồ Tôn Nam, nhà ngay mặt đường Kim Đồng, đầu hẻm số 27 là người đã hiến 5 m2 đất để mở rộng hẻm. Ông Nam bảo, gia đình ông đã ở mảnh đất này qua bao thế hệ. “Hồi trước hẻm nhỏ lắm, xe cứu hỏa hay xe cấp cứu không vào được, cư dân đi lại cũng khó khăn. Khi tổ dân phố vận động các gia đình hiến đất, rồi đóng góp tiền bạc để cùng Nhà nước làm đường, gia đình tôi ủng hộ ngay. Nhà tôi dời rào, thu hẹp sân để mở đường ngay đầu hẻm cho rộng dù nhà tôi mặt đường, đất đai nói chung là có giá”.

Quả thật, không chỉ ông Hồ Tôn Nam mà hàng chục hộ gia đình trong hẻm 27 đã hiến trên 300 m2 đất để mở rộng con hẻm, nối liền đường Kim Đồng với đường Nguyễn An Ninh. Bà Nguyễn Thị Thắm - Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Ngô Quyền chia sẻ, con hẻm 1 bên ta luy dương, 1 bên ta luy âm, do thời gian cũng như xây dựng từ nhiều năm nên con đường hẹp dần, cong queo, xe ô tô không vào được. Mặt đường cũng bị xuống cấp, lồi lõm, mùa mưa đi lại nguy hiểm. Mong muốn có một con hẻm to rộng, sạch đẹp là mơ ước chung của toàn bộ dân cư.

Bà con thường xuyên dọn vệ sinh trong hẻm

Năm 2025, phường Cam Ly - Đà Lạt thực hiện đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm 27, làm lại đường và hệ thống chiếu sáng theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. “Ngay lúc đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để bảo đảm công trình được thực hiện”, ông Nguyễn Thành Lý - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Ngô Quyền nhớ lại. Ông Lý kể, chi bộ đã phân công, mỗi đảng viên chịu trách nhiệm gần gũi từ 5-7 hộ gia đình. Khi có chủ trương làm đường, chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể ngay lập tức triển khai tới các hộ gia đình.

“Vận động bà con đóng tiền nói chung là không khó, hộ nào cũng sẵn sàng đóng góp. Nhưng phần hiến đất, chi bộ và các tổ chức đoàn thể cũng phải vận động các hộ, để bà con hiểu được lợi ích chung. Nhiều hộ có ta luy cũng phải ban đất, hạ nền để mở rộng lòng đường. Sau đó, bà con đóng góp để xây lại ta luy cho các gia đình. Chúng tôi hết sức cảm động trước tinh thần chia sẻ của Nhân dân vì con đường chung”, ông Lý tự hào.

Treo cờ trong hẻm chào mừng ngày lễ của đất nước

Công trình mở rộng, làm đường và lắp hệ thống chiếu sáng có mức đầu tư 410 triệu đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 50%. Bà con đã nhanh chóng đóng tiền đối ứng, giao đất để công trình thi công nhanh chóng. Trong suốt quá trình triển khai, Chi bộ thành lập Tổ giám sát cộng đồng gồm các đảng viên và đại diện Nhân dân nhằm bảo đảm công trình thi công đúng kỹ thuật, đúng khối lượng và minh bạch trong sử dụng nguồn kinh phí.

Ngoài khoản đối ứng 205 triệu đồng, bà con còn tự nguyện đóng góp thêm trên 100 triệu đồng để lắp đặt 5 bóng đèn chiếu sáng công cộng và xây ta luy.

Hôm nay, hẻm số 27 Kim Đồng đã được thay đổi hoàn toàn diện mạo, trở thành một trong những tuyến hẻm khang trang, “sáng, sạch, đẹp” và an toàn của khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Liên Hương - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Cam Ly - Đà Lạt chia sẻ, không chỉ có cư dân tổ dân phố Ngô Quyền, cư dân các tổ dân phố Cam Ly, Tà Nung đều nhiệt tình góp công, góp của để cùng Nhà nước chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng, là điểm sáng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2025.