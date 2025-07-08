Hiện thực hóa khát vọng đường cao tốc

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương giai đoạn 1 đã được tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công.

Đây là một trong những “mảnh ghép” để khép kín toàn tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, hình thành trục giao thông xương sống thông suốt, hiện đại kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía nam với tỉnh Lâm Đồng và khu vực, tạo động lực tăng trưởng mới cho cả vùng.

Cùng với 19km cao tốc Liên Khương-Prenn hiện hữu, việc khởi công xây dựng đoạn tuyến cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương từng bước hiện thực hóa khát vọng cao tốc bấy lâu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng.

“Mạch nối” tuyến đường chiến lược

Dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương là hợp phần cuối trong tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, một trong những tuyến cao tốc quốc gia khu vực phía nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là tuyến đường huyết mạch chiến lược, kết nối Thành phố Hồ Chí MinhĐồng Nai-Lâm Đồng và liên kết các trục ngang đến các cảng biển nội tỉnh Lâm Đồng và khu vực. Tuyến cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương có tổng chiều dài hơn 73,6km, được thiết kế quy mô bốn làn xe. Giai đoạn 1, nền đường rộng 17m, tốc độ khai thác 80km/giờ; khi hoàn thiện nền đường mở rộng lên 24,75m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-kinh doanhchuyển giao (BOT), với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 17,7 nghìn tỷ đồng. Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T, Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang (Futa Group), Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý IV/2027.

Đoạn cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương sẽ cùng với hai đoạn còn lại là Dầu Giây-Tân Phú và Tân Phú-Bảo Lộc của tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương tạo thành trục cao tốc kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Hồng Thái chia sẻ, việc khởi công xây dựng tuyến cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương là thực hiện được ước mơ, mong đợi, trăn trở của bao thế hệ lãnh đạo, các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. “Dự án không chỉ là tuyến đường giao thông, mà còn là con đường phát triển, là biểu tượng cho sự đồng thuận, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng. Mỗi con đường được mở ra là một chân trời mới được rộng mở, mỗi công trình hoàn thành là một bước tiến vững chắc trên hành trình đưa đất nước vươn xa, vươn cao”, ông Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, hội đủ tiềm năng, lợi thế từ ba vùng sinh thái “cao nguyên, trung du, duyên hải”, thuận lợi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp khai khoáng và năng lượng; tiềm năng lớn về logistics, xuất khẩu và năng lượng tái tạo… Với lợi thế đó, “mảnh ghép” đường cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương trong tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương không chỉ là công trình giao thông trọng điểm, mà sẽ trở thành trục phát triển không gian kinh tế đa vùng, đa trung tâm, đa ngành và sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ, tạo ra sức bật mới cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Đây là cơ hội để quy hoạch lại các vùng sản xuất, hình thành các khu đô thị vệ tinh, các trung tâm logistics hiện đại gắn với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Tập trung gỡ vướng để sớm thi công

Các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án đều bày tỏ niềm vui khi tỉnh Lâm Đồng đầu tư, xây dựng đường cao tốc và tuyến cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương góp phần sớm hiện thực hóa ước mơ cao tốc bấy lâu trên vùng đất giàu tiềm năng, nhiều lợi thế này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần thực hiện tốt chính sách đền bù, tái định cư, bảo đảm ổn định cuộc sống người dân. Ông Lê Quang Điệp, xã Bảo Thuận cho biết: “Chúng tôi rất vui khi tỉnh nhà xây dựng tuyến đường cao tốc hiện đại, mở ra cơ hội phát triển cho địa phương và nhân dân. Mong chính quyền, cơ quan liên quan xem xét đền bù thỏa đáng với những hộ bị ảnh hưởng khi triển khai dự án”.

Các địa phương có tuyến cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương đi qua đang tập trung triển khai các bước theo thẩm quyền nhằm thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1 Bảo Lộc Nguyễn Việt Nam thông tin, địa phương có 36,7ha của 225 hộ dân và một tổ chức nằm trong diện phải thu hồi đất để phục vụ dự án. Trong đó, diện tích dự kiến thu hồi của hộ gia đình, cá nhân hơn 32,7ha. “Địa phương và cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về dự án cao tốc đến người dân. Qua đó, kịp thời tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân để xem xét giải quyết, hoặc kiến nghị giải quyết thấu đáo trên cơ sở các quy định của pháp luật”, ông Nam cho biết.

Tuyến cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương đi qua địa bàn xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng 3,8km; có khoảng 100 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Quang Anh, ngoài xác định giá đất theo giá trị thực tế trên địa bàn, xã tiến hành so sánh, đối chiếu với những địa bàn khác trên tuyến cao tốc đi qua có những yếu tố tương đồng, để xây dựng bảng giá đất sát thực tế, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Qua thống kê của cơ quan chức năng, có 5.370 hộ dân và 14 tổ chức, doanh nghiệp nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương. Các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua và có dự án tái định cư cho rằng, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án hiện nay chủ yếu là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, kiểm đếm vật kiến trúc, cây trồng và trong thẩm định giá bồi thường.

Để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc sớm triển khai thi công dự án, trung tuần tháng 7, sau khi kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương và các dự án tái định cư phục vụ người dân bị ảnh hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành và các địa phương liên quan phải quyết liệt và có trách nhiệm cao trong triển khai các nội dung theo thẩm quyền, như khẩn trương tham mưu thành lập ban chỉ đạo mới để điều hành toàn diện dự án; xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện; hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng khu tái định cư, các vấn đề về khoáng sản; các xã, phường sớm thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, hội đồng thẩm định giá đất và xây dựng kế hoạch, lộ trình giải phóng mặt bằng nhanh, chi tiết, bài bản, bảo đảm tính khả thi…

Theo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng, đến nay, các đơn vị tư vấn đang khảo sát, điều tra để lập giá đất cụ thể theo quy định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các xã, phường đang thành lập các hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định hồ sơ giá đất cụ thể; Ban quản lý dự án các khu vực được giao làm chủ đầu tư các dự án xây dựng khu tái định cư, đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cuối cùng để triển khai thi công các dự án này.