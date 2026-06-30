Thời sự Lâm Đồng Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm Đồng là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và chính quyền Đó là nhấn mạnh của đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại Đại hội đại biểu lần thứ I Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Quang cảnh đại hội

Chiều 30/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); cùng đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các Hội Trung ương dự đại hội

Đại hội lần thứ I Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nhìn lại kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kiện toàn tổ chức hội phù hợp với quy mô, yêu cầu phát triển mới.



Đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự đại hội

Theo báo cáo, sau sáp nhập, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng có 89 Ủy viên Ban Chấp hành; hệ thống trực thuộc gồm: Văn phòng Hiệp hội, 2 trung tâm, 7 ban chuyên môn và 11 hội trực thuộc.

Hiệp hội hiện có gần 1.000 hội viên, tiếp tục được UBND tỉnh giao làm Trưởng khối thi đua các doanh nghiệp, với 153 doanh nghiệp thành viên trong khối.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Trong nhiệm kỳ qua, hiệp hội duy trì việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét tháo gỡ; tham gia các cuộc gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp định kỳ; phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, mở rộng thị trường.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng xác định phương châm hành động “Đổi mới để phát triển - Hợp tác để thịnh vượng”.

Mục tiêu đặt ra ở nhiệm kỳ mới là xây dựng hiệp hội trở thành tổ chức đại diện doanh nghiệp có uy tín, chuyên nghiệp; là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với chính quyền; là trung tâm liên kết nguồn lực, xúc tiến đầu tư, phản biện chính sách và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu tại đại hội

Đại hội cũng đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thông qua nghị quyết đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của hiệp hội cùng toàn thể doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.



Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, sự phát triển của doanh nghiệp chính là thước đo năng lực điều hành của chính quyền; sự hài lòng của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá hiệu quả phục vụ của bộ máy hành chính. Chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, với tinh thần: “Chính quyền cần - doanh nghiệp có, doanh nghiệp khó - có chính quyền”.



“ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phải thực sự trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp; hoạt động chuyên nghiệp, thực chất, là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền; chủ động tập hợp, phản ánh trung thực tiếng nói của doanh nghiệp, tham gia phản biện chính sách và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch và ổn định. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị cần mạnh dạn đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; chủ động chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, xây dựng thương hiệu mạnh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp có đóng góp trong Hiệp hội

Về phía chính quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể, tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp xem tăng trưởng "2 con số" là trách nhiệm của chính mình và chia sẻ cùng chính quyền để mọi khó khăn được tháo gỡ sớm nhất, tốt nhất có thể, cùng tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh