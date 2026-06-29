Kinh tế Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng: Điểm tựa vững chắc cho cộng đồng kinh tế tư nhân Trong dòng chảy kinh tế sôi động, nhưng chịu rất nhiều thách thức sau sáp nhập của địa phương có diện tích rộng nhất nước, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ đơn thuần là một tổ chức hội mà đã và đang khẳng định vị thế là một “trụ cột” vững chắc, một hệ sinh thái liên kết và là “cánh tay nối dài” thực chất giữa chính quyền tỉnh với cộng đồng kinh tế tư nhân.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tích cực giao lưu, hợp tác mở rộng thị trường quốc tế. Trong ảnh: Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác doanh nghiệp giữa Nhật Bản và tỉnh Lâm Đồng

Kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp

Sau khi sáp nhập tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện kiện toàn lại các tổ chức, bộ máy trực thuộc, gồm: Văn phòng hiệp hội, 2 trung tâm, 7 ban chuyên môn và 11 hội trực thuộc; đồng thời, đang được UBND tỉnh giao làm Trưởng Khối thi đua các doanh nghiệp.

Nhìn lại chặng đường đã qua, kết quả lớn nhất mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đạt được chính là việc xây dựng thành công một cơ chế đối thoại, phản biện chính sách mang tính xây dựng và hiệu quả cao. Không còn những khoảng cách hành chính, hiệp hội đã chủ động tập hợp, phân tích và chuyển hóa các tâm tư, vướng mắc của doanh nghiệp thành kiến nghị gửi tới lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Sự đồng hành này đã góp phần tạo nên những chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư, đóng góp vào việc cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI). Hiệp hội đã chứng minh mình là một tổ chức tin cậy, giúp chính quyền có những giải pháp kịp thời cho thị trường, đặc biệt là trong các lĩnh vực có tính đặc thù cao như: đất đai, quy hoạch và tiếp cận nguồn vốn.

Nhiều doanh nghiệp ở Lâm Đồng đã kiên định mục tiêu phát triển theo hướng doanh nghiệp xanh

Không dừng lại ở vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã chủ động nâng tầm hoạt động để trở thành người dẫn dắt xu hướng “số”, “xanh”. Hàng loạt chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản trị cho các CEO chuyên nghiệp và nâng cao tay nghề cho người lao động đã được tổ chức thành công, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) xây dựng nội lực vững vàng trước sóng gió hội nhập, qua việc định hướng hội viên tiếp cận bộ tiêu chuẩn xanh ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), mở ra một tư duy kinh doanh mới cho doanh nghiệp Lâm Đồng “Doanh nghiệp cường thịnh, Lâm Đồng phát triển”.

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiệp hội đã đóng vai trò là “hoa tiêu” mở đường cho nông sản công nghệ cao và du lịch di sản Nam Tây Nguyên vươn ra biển lớn. Bằng việc kết nối trực tiếp với các định chế thương mại, tận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định tự do thế hệ mới như: EVFTA, CPTPP, hiệp hội đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hội viên quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp các thị trường khó tính như: châu Âu và Nhật Bản.

Cam kết thịnh vượng và trách nhiệm với xã hội

Sự lớn mạnh của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn được minh chứng sinh động qua những con số biết nói về trách nhiệm xã hội. Những người lính trên mặt trận kinh tế không chỉ tiên phong trong việc nộp ngân sách, bảo đảm quyền lợi bảo hiểm, an toàn lao động cho hàng vạn công nhân; mà còn là lực lượng cốt lõi trong các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững do MTTQ và tỉnh phát động.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng góp phần bảo tồn văn hóa và có trách nhiệm với xã hội

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đưa ra khẩu hiệu hành động cho hành trình tiếp theo là: “Đổi mới để phát triển - Hợp tác để thịnh vượng”. Với mục tiêu hỗ trợ tỉnh nhà hiện thực hóa tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số, đẩy mạnh liên kết 4 trục vùng chiến lược trong nội tỉnh và thiết lập các nhiệm vụ đột phá về công nghệ AI, sàn giao thương số… Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đang nỗ lực khẳng định là mái nhà chung, là bệ phóng vững chắc nhất để đưa cộng đồng doanh nghiệp địa phương tự tin cất cánh, ghi tên thương hiệu trên bản đồ kinh tế trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: “Với cam kết mạnh mẽ là lấy đổi mới làm động lực và lấy liên kết làm sức mạnh hạt nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp đang dịch chuyển mô hình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và thực chất hơn, đóng vai trò là một “kiến trúc sư” kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở vai trò cầu nối, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp hay hỗ trợ đào tạo CEO chuyên nghiệp thích ứng hội nhập, hiệp hội đặt mục tiêu trở thành trung tâm phản biện chính sách và xúc tiến đầu tư vững chắc…”.

Với quyết tâm đồng hành cùng chính quyền tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số thông qua hàng loạt nhiệm vụ mang tính đột phá, Hiệp hội Doanh nghiệp lấy việc xây dựng “Hiệp hội số”, kiến trúc “Doanh nghiệp xanh” theo tiêu chuẩn ESG, thúc đẩy liên kết 4 trục vùng địa lý trong tỉnh và chủ động nâng cấp các chỉ số PCI, DCCI, BPI… là đòn bẩy cốt lõi để hiện thực hóa khát vọng đưa vị thế của doanh nghiệp Lâm Đồng vươn tầm quốc tế.