Thời sự Lâm Đồng Hiệp Thạnh: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiệp Thạnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đảng uỷ xã, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách

Theo đó, đoàn công tác của xã do các đồng chí lãnh đạo xã làm trưởng đoàn, cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn trước những hi sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng; các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách

Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của cấp ủy, chính quyền mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động tri ân năm nay là Lễ Thắp nến tri ân được tổ chức vào tối ngày 26/7 tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ của xã.

Đại diện Hội LHPN xã thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách

Trong không khí thiêng liêng, các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo quần chúng Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc bằng tất cả lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc.

Đại diện Đoàn Thanh niên xã thăm, tặng quà cho gia đình chình sách

Song song với các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Hiệp Thạnh cũng tích cực triển khai nhiều phần việc thiết thực hướng về ngày 27/7. Chuỗi hoạt động tri ân không chỉ là dịp chăm lo tốt nhất cho đời sống vật chất, tinh thần của gia đình chính sách mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước và lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp "Uống nước nhớ nguồn" và "Đền ơn đáp nghĩa" trong toàn thể cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã.