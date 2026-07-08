Hiệu lực của giấy xác nhận điều kiện về thu nhập

Ông Nguyễn Tấn Thành (Hà Nội) hỏi, giấy xác nhận về điều kiện thu nhập ông đã xin xác nhận của UBND phường nơi tạm trú trước ngày 10/11/2025 thì có tiếp tục được sử dụng sau ngày 10/11/2025 không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở có quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

"1. Các giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện về thu nhập, điều kiện về nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Thông tư số 05/2024/TT-BXD thì tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành".

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị ông nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

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