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    Hiệu lực của giấy xác nhận điều kiện về thu nhập

    07/08/2026 15:17

    Ông Nguyễn Tấn Thành (Hà Nội) hỏi, giấy xác nhận về điều kiện thu nhập ông đã xin xác nhận của UBND phường nơi tạm trú trước ngày 10/11/2025 thì có tiếp tục được sử dụng sau ngày 10/11/2025 không?

    Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở có quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

    "1. Các giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện về thu nhập, điều kiện về nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Thông tư số 05/2024/TT-BXD thì tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành".

    Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị ông nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

    Chinhphu.vn


    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
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