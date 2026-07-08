Hiệu lực giấy xác nhận thu nhập khi mua nhà ở xã hội

Các giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định trước ngày Nghị định số 54/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được xác nhận.

Ông Bùi Ngọc Linh có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Ông được biết thông tin một dự án nhà ở xã hội sẽ mở bán trong năm nay, tuy nhiên sắp tới ông sẽ thay đổi đơn vị công tác.

Ông Linh hỏi, ông xin xác nhận thu nhập ở công ty cũ, sau khi có thông báo tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội thì giấy tờ xác nhận thu nhập ở công ty cũ của ông có còn hiệu lực hay không?

Nếu như giấy xác nhận không còn hiệu lực thì ông cần thực hiện thủ tục nào để có thể xác nhận 12 tháng gần nhất vẫn đủ điều kiện để đăng ký mua nhà ở xã hội?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định điều kiện về nhà ở và thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 và Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026) như sau:

"Điều 30. Điều kiện về thu nhập

1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

c) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận".

Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 quy định:

"5. Các giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được xác nhận".

Đề nghị ông nghiên cứu các quy định, đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện.