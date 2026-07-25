Hiệu năng AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470: Bình mới rượu cũ với cải tiến không đáng kể Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470 chỉ gia tăng nhẹ xung nhịp, cho hiệu năng CPU và GPU gần như không đổi so với thế hệ tiền nhiệm.

Các dòng laptop doanh nhân trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470 mới nhất đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường, tiêu biểu như mẫu Dell Pro 7 14. Giống như dòng vPro của Intel, chuỗi vi xử lý Ryzen Pro hướng tới tệp khách hàng doanh nghiệp yêu cầu cao về các tính năng bảo mật phần cứng. Tuy nhiên, các thử nghiệm hiệu năng thực tế cho thấy dòng chip mới này chưa mang lại sự nâng cấp đáng giá như người dùng kỳ vọng.

Kết quả benchmark so sánh giữa Ryzen AI 9 HX Pro 470 trên Dell Pro 7 14 và Ryzen AI 9 HX Pro 370 trên Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 cho thấy sự tương đồng vượt trội về mặt kỹ thuật, khiến thế hệ chip mới về bản chất chỉ là một bản đổi tên sản phẩm.

Ryzen AI 9 HX Pro 470 chỉ nhanh hơn 100 MHz trên lý thuyết so với bản tiền nhiệm

Thông số kỹ thuật: Không có sự đột phá về kiến trúc

Về mặt lý thuyết, cả hai bộ vi xử lý dựa trên kiến trúc Zen 5 này hoàn toàn giống nhau về số lượng nhân xử lý, dung lượng bộ nhớ đệm (cache), mức tiêu thụ điện năng định mức cũng như nhân đồ họa tích hợp Radeon 890M. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở mức xung nhịp tối đa của Ryzen AI 9 HX Pro 470 được nâng nhẹ thêm khoảng 100 MHz.

Thông số Ryzen AI 9 HX Pro 470 Ryzen AI 9 HX Pro 370 Kiến trúc Zen 5 Zen 5 Đồ họa tích hợp (iGPU) Radeon 890M Radeon 890M Xung nhịp lý thuyết Tăng thêm 100 MHz Mức tiêu chuẩn Thiết bị thử nghiệm Dell Pro 7 14 Lenovo ThinkPad P14s Gen 6

Hiệu năng thực tế và khả năng duy trì tải nặng

Đúng như dự đoán từ thông số, hiệu năng xử lý đa nhân thô của chip mới chỉ nhỉnh hơn thế hệ cũ vài phần trăm ở các bài kiểm tra ngắn. Bắt đầu từ bài thử nghiệm lặp Cinebench R15 xT để đánh giá độ ổn định khi tải nặng, điểm số ban đầu đạt 3.274 điểm đã nhanh chóng giảm xuống còn 2.709 điểm, tương ứng mức sụt giảm hiệu năng 17% chỉ sau một thời gian ngắn vận hành.

Bên cạnh đó, hiệu năng xử lý đồ họa trên chiếc Dell Pro 7 14 chạy chip mới cũng ghi nhận kết quả thấp hơn mong đợi. Mặc cùng sử dụng GPU tích hợp Radeon 890M, điểm số 3DMark của mẫu Dell thấp hơn khoảng 20% so với mẫu Lenovo ThinkPad trang bị chip Ryzen AI 9 HX Pro 370. Nguyên nhân có thể xuất phát từ thiết lập giới hạn điện năng hoặc hệ thống tản nhiệt trên từng dòng laptop cụ thể.

Lời khuyên cho người dùng doanh nghiệp

Các con số thực tế khẳng định Ryzen AI 9 HX Pro 470 không đem lại sự nhảy vọt nào về sức mạnh tính toán CPU, GPU hay khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo NPU. Do đó, trong bối cảnh giá thành linh kiện biến động, người dùng hoặc các doanh nghiệp muốn tối ưu chi phí hoàn toàn có thể lựa chọn các dòng máy chạy chip Ryzen AI 9 HX Pro 370 thế hệ trước với mức giá rẻ hơn nhưng vẫn nhận được trải nghiệm vận hành gần như tương đồng.