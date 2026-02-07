Hiệu năng Snapdragon 6 Gen 5 lộ diện: Tập trung vào đồ họa và kết nối Wi-Fi 7 Snapdragon 6 Gen 5 đạt 1,095 điểm đơn nhân trên Geekbench, cho thấy sự cải thiện nhẹ về CPU nhưng hứa hẹn bứt phá với GPU Adreno 812 mạnh hơn 20% và công nghệ Wi-Fi 7 tiên tiến.

Chipset tầm trung mới nhất của Qualcomm, Snapdragon 6 Gen 5, vừa chính thức lộ diện kết quả thử nghiệm trên nền tảng Geekbench. Dữ liệu từ thiết bị HONOR X80 Pro Max cho thấy chiến lược của Qualcomm trong năm nay không tập trung vào việc chạy đua điểm số CPU mà ưu tiên tối ưu hóa trải nghiệm đồ họa và khả năng kết nối không dây thế hệ mới.

Snapdragon 6 Gen 5 là SoC tầm trung vừa được Qualcomm ra mắt cách đây không lâu

Kết quả thử nghiệm thực tế trên HONOR X80 Pro Max

Mẫu smartphone HONOR X80 Pro Max (mã hiệu BSN-AN00) là thiết bị đầu tiên được ghi nhận sử dụng Snapdragon 6 Gen 5 trong các bài kiểm tra hiệu năng. Theo kết quả từ Geekbench, chipset này đạt khoảng 1,095 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 3,355 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Thiết bị thử nghiệm được trang bị 8GB RAM và chạy trên nền tảng Android 16.

Khi so sánh trực tiếp với thế hệ tiền nhiệm là Snapdragon 6 Gen 4 (từng đạt khoảng 1,112 điểm đơn nhân và 3,124 điểm đa nhân), có thể thấy mức chênh lệch về sức mạnh xử lý thuần túy của CPU là không đáng kể. Điều này cho thấy Snapdragon 6 Gen 5 là một bản cập nhật mang tính tinh chỉnh cấu trúc hơn là một cuộc cách mạng về hiệu suất tính toán.

Điểm số Geekbench của HONOR X80 Pro Max dùng chip Snapdragon 6 Gen 5

Đột phá từ GPU Adreno 812 và khả năng kết nối

Dù điểm số CPU không gây quá nhiều bất ngờ, Snapdragon 6 Gen 5 lại sở hữu những nâng cấp quan trọng ở các thành phần bổ trợ. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở GPU Adreno 812 mới. Theo công bố từ Qualcomm, nhân đồ họa này mang lại hiệu suất cao hơn khoảng 20% so với thế hệ trước. Cải tiến này trực tiếp giúp các smartphone tầm trung xử lý mượt mà hơn các tựa game phổ biến và giảm độ trễ giao diện người dùng.

Bên cạnh đó, Snapdragon 6 Gen 5 đánh dấu bước tiến quan trọng khi mang công nghệ Wi-Fi 7 xuống phân khúc tầm trung. Việc hỗ trợ chuẩn kết nối mới nhất này giúp thiết bị duy trì tốc độ truyền tải dữ liệu cao và độ trễ cực thấp, điều vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng chip đầu bảng thuộc Series 8.

Snapdragon 6 Gen 5 hỗ trợ Wi-Fi 7 tiên tiến

Thông số kỹ thuật chi tiết của Snapdragon 6 Gen 5

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cốt lõi của SoC Snapdragon 6 Gen 5 dựa trên các dữ liệu kỹ thuật mới nhất:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kiến trúc CPU Kryo, xung nhịp tối đa 2.6GHz GPU Adreno 812 (Tăng 20% hiệu suất) Bộ nhớ RAM hỗ trợ LPDDR5 Công nghệ tối ưu Adaptive Performance Engine 4.0 Tính năng Gaming Snapdragon Game Super Resolution Kết nối không dây Modem 5G thế hệ mới, Wi-Fi 7

Nhìn chung, Snapdragon 6 Gen 5 hướng tới việc cung cấp một nền tảng ổn định cho các mẫu smartphone tầm trung cận cao cấp như dòng Redmi Note hay HONOR X series trong thời gian tới. Thay vì tập trung vào những con số benchmark hào nhoáng, Qualcomm đang nỗ lực tối ưu hóa điện năng và bổ sung các tính năng cao cấp như Wi-Fi 7 và khả năng xử lý đồ họa để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng hiện đại.