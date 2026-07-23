Kinh tế Hiệu quả lớn từ đường điện chiếu sáng ở Trà Tân Với kinh phí chỉ hơn 1 tỷ đồng đầu tư điện chiếu sáng tuyến đường số 15, thôn 1A, nhưng xã Trà Tân đã thu về hiệu quả kinh tế - xã hội gấp nhiều lần. Bởi ánh sáng ấy không chỉ giúp người dân phát triển buôn bán, sáng đường cho nông dân đi cạo mủ cao su mà còn giúp hàng ngàn công nhân đi làm ca đêm thuận lợi hơn. Ngoài ra nhờ có điện chiếu sáng, các tệ nạn xã hội, trộm cắp, ma túy giảm mạnh...

Điện chiếu sáng góp phần phát triển dân sinh kinh tế Trà Tân

Hơn 11 giờ đêm, trời mưa lất phất nhưng trên tuyến đường số 15, hàng trăm công nhân ở các cụm công nghiệp Nam Hà, Nam Hà 2 và Đông Hà tan ca đổ xô ra đường về nhà. Những chiếc xe máy nối đuôi nhau rời cổng nhà máy, hòa vào dòng người hối hả sau ca làm. Các công nhân tranh thủ hỏi thăm nhau vài câu, rồi rủ nhau ghé quán ăn khuya để lấy lại sức sau ca làm việc. Dừng bên đường chỉnh lại chiếc áo mưa, anh Nguyễn Văn Trứ, công nhân may giày da cho hay: “Giờ đường có điện, bọn em bớt lo, ra đường thấy mặt đồng nghiệp còn rủ đi ăn, chứ trước đây đường tối, tan ca là tranh nhau chạy qua đoạn đường tối. Với nam thanh niên còn đỡ, còn nữ đi đường tối lo hơn nên phải rủ nhau đi theo nhóm”.

Hòa trong dòng người tan ca, còn có nhiều nông dân đi cạo mủ cao su, trên xe lỉnh kỉnh đồ cạo mủ. Tôi thấy 1 nhóm vừa đi vừa trò chuyện nên hỏi thăm, một người cho biết: “Trước đây chưa có đường điện chiếu sáng, trời khuya sợ đi lại mất an toàn nên chúng tôi lập nhóm đi làm, giờ thành thói quen. Cây cao su được người dân Trà Tân trồng rất nhiều, khoảng vài ngàn ha nên mỗi đêm vài trăm người đi cạo mủ là chuyện thường”.

Nhiều quán ăn, cà phê mọc lên khi có đường điện chiếu sáng

Tuyến đường số 15, thôn 1A là tuyến đường chính phục vụ giao thông đi lại của người dân, đặc biệt là người dân làm rẫy, trồng cao su và làm việc tại các cụm công nghiệp. Buổi sáng, từ 5 - 8 giờ tuyến đường này khá đông người tấp vào các quán ăn sáng, quán cà phê hai bên đường, nhất là lực lượng công nhân tan ca hoặc chuẩn bị vào ca. Ngoài ra, lượng người đi trút mủ, bán mủ cũng tranh thủ “lót dạ” sau buổi làm đêm. Chị Phan Thị Tuyết, chủ quán cơm trên đường số 15 chia sẻ, có tuyến đường điện là bà con tranh thủ mở quán, đường điện mới thắp sáng 20 ngày nhưng đã có nhiều quán mọc lên để đáp ứng nhu cầu ăn đêm sau tan ca hay người dân đi trút mủ về sớm. Theo chị Tuyết, không chỉ quán của chị luôn đông khách mà nhiều quán trên tuyến đường cũng luôn đông khách, nhất là vào buổi sáng trước khi công nhân vào ca làm và buổi tối khi công nhân tan ca.

Theo chủ trương của UBND xã Trà Tân, để bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự, UBND xã đã đầu tư hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường số 15. Đây là một trong những công trình đem lại nhiều lợi ích cho Nhân dân. Hệ thống chiếu sáng được khởi công ngày 22/6/2026 có tổng chiều dài 4,7 km với 120 bóng điện cao áp, tổng kinh phí hơn 1,65 tỷ đồng, đến ngày 13/7/2026 hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chị Phan Thị Tuyết mở quán cơm phục vụ công nhân trên tuyến đường số 15

Ông Chu Quốc Doanh - trưởng thôn 1A cho biết: “Tuyến đường số 15 là một trong những tuyến đường huyết mạch của thôn 1A, xã Trà Tân nối với các thôn khác trong xã và đặc biết nối với Cụm công nghiệp Nam Hà. Khi tuyến đường điện đi vào hoạt động giúp bà con Nhân dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, đặc biệt là người dân làm rẫy cao su thường xuyên phải đi cạo mủ vào ban đêm và công nhân đi làm ca đêm tại các cụm công nghiệp. Tuyến đường này rút ngắn khoảng cách được 6,5 km, thay vì phải đi đường vòng ở các tuyến khác vào khu công nghiệp. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, tuyến đường điện tuyến số 15 còn giúp cho địa bàn thôn giảm các tệ nạn xã hội vào ban đêm. Tuyến đường điện chiếu sáng không những đem lại sự bình yên cho Nhân dân mà còn mở ra cơ hội cho các hộ ven đường mở các quán ăn, giải khát... tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình”.