Nông nghiệp - Nông thôn Hiệu quả nuôi ốc bươu đen trong ao đất ở Cát Tiên 3 Những con ốc bươu đen to bằng nắm tay, béo múp, giá cao được thu hoạch hàng ngày, đang được một tập thể nông dân liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu tại Cát Tiên 3.

Lựa ốc để cung cấp cho khách hàng

Nói về những người nuôi ốc bươu đen, nông dân thôn Tân Xuân, xã Cát Tiên 3 nhắc ngay đến ông Đinh Văn Cường. Ông Cường chính là nông hộ khởi đầu phong trào nuôi ốc bươu đen của nông dân trong thôn, đồng thời cũng là người bảo đảm vai trò thu mua.

“Ban đầu nhà tôi nuôi cá rô phi, diêu hồng. Nhưng nuôi cá thu hoạch vất vả, tiền cám cao, vùng này lại xa, thu mua cũng hạn chế nên tôi băn khoăn tìm vật nuôi phù hợp. Suy tính mãi, tôi nhận thấy con ốc bươu đen địa phương sống khỏe, đầu ra ổn định, chỉ cần mua giống một lần nên quyết tâm thử nghiệm”, ông Đinh Văn Cường nhắc lại thời điểm năm 2023, năm ông thử nghiệm nuôi ốc giống.

Trứng được ươm trong lưới để tránh bị cá ăn.

Ông Cường chọn ốc bươu đen bởi đây là ốc bản địa của vùng đất Cát Tiên. Việc nuôi ốc khá đơn giản, ông chỉ mua ốc giống về thả xuống ao. Sau 5 - 6 tháng, ốc to ở mức 22 con/kg, đủ tiêu chuẩn thu hoạch. “Ốc không cần thức ăn phức tạp, chỉ là cây, lá, trái cây quanh vườn nhà, không tốn đồng nào của gia đình. Chỉ cần giữ cho nước thật sạch, con ốc ít bệnh, mau lớn, cho thu hoạch rất nhanh”, ông Cường thông tin.

Ốc loại to, thịt đầy hiện ông Cường đang cung ứng cho thị trường với giá 70.000 đồng/kg. Cũng từ mức thu nhập tốt từ ốc, ông Cường đang cải tạo thêm ao để mở rộng diện tích nuôi ốc bươu đen.

Không chỉ dừng lại ở gia đình ông Đinh Văn Cường, ốc bươu đen đã nuôi lan dần sang ao của nhiều hộ trong thôn Tân Xuân. Bà Lê Thị Hồi hiện đang là giáo viên, nhận thấy hiệu quả từ nuôi ốc, đã lấy giống từ ông Cường để gầy ao nuôi của gia đình.

Bà Lê Thị Hồi đang thu hoạch trứng ốc

“Anh Cường hướng dẫn gia đình cải tạo ao, trồng súng, thả bèo để làm thức ăn và chỗ trú cho ốc. Kỹ thuật anh Cường hướng dẫn rất cẩn thận, tôi mua 4 kg trứng ốc và hiện đã cho thu hoạch được 2 tháng, rất hiệu quả”, bà Hồi khẳng định.

Theo bà Hồi, kỹ thuật ươm giống ốc cũng đơn giản. Trứng mua về đặt trong khay tự chế, đặt trong một vèo lưới đơn giản trên mặt ao. Trứng nở tới đâu, ốc con rơi xuống, bậu vào rễ bèo. “Ốc con thì ăn bèo tấm, đi vớt tại các ao quanh vùng. Ốc lớn thì ăn rau cỏ, ăn vỏ mít, ăn lá sắn, dễ kiếm, không tốn tiền. Đến lúc ốc con được 3 tuần, lớn bằng đầu ngón tay út thì thả ra ao, đến khoảng 5 tháng là bắt đầu thu hoạch. Muốn thu hoạch cũng rất đơn giản, chỉ cần thả lá sắn ven ao, ốc bò vào ăn là bắt rất dễ”. Con ốc đẻ trứng trên cây bèo, chỉ cần tinh mắt là nhặt được trứng ốc. Trứng có thể tiếp tục ươm ra ốc con hoặc bán giống, giá 400.000 đồng/kg.

Bà Lê Thị Thắm, vợ ông Cường kiểm tra ốc vừa thu hoạch

Hiện bà Hồi và 5 hộ khác trong thôn đang thu hoạch ốc hằng ngày. Ốc có thể bán tự do hoặc được ông Cường bao tiêu toàn bộ. “Ốc bươu Cát Tiên 3 to, mập, ngon, giá tốt nên thu tới đâu hết tới đó, không lo ế, không lo giá”, bà Hồi chia sẻ. Cũng vì vậy, nhiều nông hộ đang tiếp tục cải tạo ao để phát triển vật nuôi đặc biệt này.