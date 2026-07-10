An ninh trật tự Hiệu quả từ những mô hình tự quản Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục lan tỏa sâu rộng với nhiều mô hình tự quản phù hợp thực tiễn. Qua đó, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.

Mô hình “Hàng rào an ninh trật tự” trên địa bàn thôn Phúc Thạch được triển khai bài bản, nhất trí, đồng lòng thực hiện từ bà con trong thôn

Hàng rào giữ bình yên từ lòng dân

Tại thôn Phúc Thạch, xã Tân Hà Lâm Hà, người dân sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Trước đây, tình trạng mất trộm nông sản, vật tư sản xuất, nhất là vào mùa thu hoạch cà phê, từng khiến nhiều hộ dân lo lắng.

Từ thực tế đó, năm 2025, Tổ tự quản của thôn vận động người dân xây dựng mô hình “Hàng rào an ninh trật tự” trên tinh thần tự nguyện, tự quản. Các hộ dân cùng thống nhất đóng góp kinh phí lắp đặt camera giám sát, tăng cường hệ thống chiếu sáng, xây dựng quy ước bảo đảm an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, người dân thường xuyên nhắc nhở nhau nâng cao cảnh giác, khóa cửa cẩn thận, tham gia tuần tra ban đêm và kịp thời thông tin cho lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ông Phạm Huy Hải, Tổ trưởng Tổ tự quản thôn Phúc Thạch cho biết: “Mỗi gia đình đều xác định bảo vệ tài sản của mình cũng là góp phần giữ bình yên cho cả khu dân cư. Vì vậy, bà con tích cực tham gia tuần tra, chia sẻ thông tin và hỗ trợ nhau khi cần thiết”.

Là người sinh sống nhiều năm tại địa phương, ông Đặng Văn Huấn cho biết, từ khi mô hình được triển khai, người dân yên tâm hơn mỗi khi đi làm hoặc có việc vắng nhà. Các hộ luôn chủ động nhắc nhở, hỗ trợ nhau trông coi tài sản nên ý thức trách nhiệm với cộng đồng cũng được nâng lên rõ rệt.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an xã Tân Hà Lâm Hà, mô hình đã phát huy tốt vai trò của Nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều nguồn tin có giá trị được người dân cung cấp giúp lực lượng công an xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở; tình trạng trộm cắp tài sản giảm đáng kể, nhiều mâu thuẫn trong cộng đồng cũng được hòa giải kịp thời, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.

Lan tỏa phong trào từ cơ sở

Không chỉ từ hiệu quả của những mô hình như “Hàng rào an ninh trật tự”, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Lâm Đồng ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn bình yên ngay tại nơi sinh sống. Hiện toàn tỉnh có 2.772 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 8.685 thành viên. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lực lượng này đã tham gia hơn 3.700 lượt tuần tra, hòa giải hơn 1.000 vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân và hỗ trợ cảm hóa nhiều đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng.

Theo đồng chí Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh, trong bối cảnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày càng diễn biến phức tạp, việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc càng có ý nghĩa quan trọng.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn đánh giá, mặc dù địa phương đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, các cấp, ngành và địa phương vẫn duy trì hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở cơ sở. Khi mỗi người dân đều chủ động tham gia giữ gìn bình yên nơi mình sinh sống, những mô hình tự quản sẽ tiếp tục trở thành “lá chắn” vững chắc, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh và phát triển bền vững.