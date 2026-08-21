Hình ảnh Galaxy S26 FE rò rỉ cùng ốp lưng từ tính, chip Exynos 2500 và màn hình 120Hz Loạt hình ảnh rò rỉ mới của Galaxy S26 FE hé lộ phụ kiện ốp lưng từ tính độc đáo, bảng màu trẻ trung cùng vi xử lý Exynos 2500 dự kiến ra mắt ngày 27/8.

Samsung chuẩn bị cho ra mắt mẫu smartphone thế hệ mới thuộc dòng Fan Edition mang tên Galaxy S26 FE vào ngày 27/8 tới. Những hình ảnh rò rỉ thực tế đầu tiên về bộ phụ kiện ốp lưng từ tính và các tùy chọn màu sắc mới của sản phẩm này đã chính thức xuất hiện, cung cấp cái nhìn toàn diện về thiết kế cũng như thông số kỹ thuật phần cứng.

Galaxy S26 FE sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Tích hợp hệ sinh thái ốp lưng từ tính và màu sắc mới

Theo dữ liệu rò rỉ từ SammyGuru, Samsung đang chuẩn bị ít nhất hai mẫu ốp lưng chính thức dành riêng cho Galaxy S26 FE bao gồm phiên bản silicon từ tính và ốp lưng trong suốt từ tính. Điểm nổi bật nằm ở vòng nam châm tích hợp ở mặt sau, mở ra khả năng kết nối mượt mà với các phụ kiện từ tính và bộ sạc không dây tiện lợi.

Thông qua bộ phụ kiện này, các phiên bản màu sắc của máy cũng được hé lộ. Mẫu ốp trong suốt để lộ tông màu Xanh dương (Blueberry) năng động, trong khi chiếc ốp silicon lại ôm trọn sắc màu Than chì (Graphite) cá tính. Ngoài ra, các nguồn tin còn hé lộ thêm tùy chọn màu Xanh lá cây nhạt (Pistachio) tươi mát cho người dùng lựa chọn.

Ốp lưng Galaxy S26 FE

Ngôn ngữ thiết kế tối giản cùng màn hình 120Hz ấn tượng

Bên cạnh điểm nhấn phụ kiện, diện mạo tổng thể của Galaxy S26 FE vẫn duy trì triết lý thiết kế tối giản đặc trưng của Samsung. Mặt lưng phẳng được hoàn thiện liền mạch, kết hợp cùng cụm ba camera xếp dọc gọn gàng ở góc trái, mang lại cảm giác thanh lịch và hiện đại.

Về khả năng hiển thị, thiết bị sở hữu màn hình kích thước 6.7 inch, sử dụng tấm nền AMOLED độ phân giải FHD+. Tần số quét mượt mà lên tới 120Hz hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm, xem phim và chơi game cực kỳ đã mắt.

Galaxy S26 FE có thiết kế quen thuộc

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Exynos 2500 và sạc nhanh 45W

Cung cấp sức mạnh cho Galaxy S26 FE là bộ vi xử lý Exynos 2500 do Samsung phát triển, kết hợp cùng viên pin dung lượng lớn 4,900 mAh. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 45W giúp rút ngắn tối đa thời gian sạc pin.

Hệ điều hành One UI mới nhất được tối ưu hóa sâu sẽ đảm bảo hiệu năng vận hành ổn định và mượt mà cho mọi tác vụ xử lý đa nhiệm hàng ngày. Sự kết hợp giữa cấu hình phần cứng mới và tính năng từ tính hứa hẹn tạo nên sức hút lớn cho dòng Fan Edition trong đợt ra mắt sắp tới.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến