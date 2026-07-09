Thông tin Hiromi khai mở tiềm năng “thủy sâm” Việt từ vùng đất Buôn Ma Thuột Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp lươn nguyên liệu, Hiromi đang theo đuổi hướng phát triển chuỗi giá trị khép kín nhằm nâng cao giá trị cho “thủy sâm” Việt. Bằng việc đầu tư vùng nuôi, nhà máy chế biến và hệ thống sản phẩm đa dạng, doanh nghiệp kỳ vọng tạo đầu ra bền vững cho người nuôi lươn, đồng thời đưa đặc sản nước ngọt Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và thị trường Đông Nam Á.

Từ Buôn Ma Thuột, nơi sở hữu nguồn nước dồi dào và nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thủy sản nước ngọt, Hiromi bắt đầu hành trình của mình bằng nỗi niềm chung, làm sao để con lươn Việt không chỉ dừng lại ở nguyên liệu thô, mà có thể trở thành sản phẩm giá trị cao, tạo thêm đầu ra cho người nuôi và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Lợi thế quê hương trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi giá trị mới

Buôn Ma Thuột không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng nông nghiệp, mà còn có nhiều điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển thủy sản nước ngọt. Nguồn nước dồi dào, khí hậu ổn định và môi trường tự nhiên thuận lợi đã mở ra cơ hội để Ông Vũ Trụ và Ông Sơn Serepok - một trong những CEO của Hiromi

nhìn thấy một hướng đi mới từ chính lợi thế quê hương.

Ông Vũ Trụ - bên phải và ông Sơn Serepok tại trang trại lươn Hiromi.

Với Hiromi, con lươn không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt. Đó còn là đại diện cho tiềm năng của thủy sản địa phương nếu được đầu tư đúng cách. Từ những món ăn truyền thống như cháo lươn, miến lươn, lươn xào, con lươn vốn đã có chỗ đứng trong bữa ăn người Việt. Tuy nhiên, để nguyên liệu này bước ra khỏi phạm vi món ăn tươi sống, cần có một mô hình sản xuất đủ bài bản, ổn định và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Từ suy nghĩ đó, Hiromi từng bước xây dựng trang trại lươn tại Buôn Ma Thuột nhằm chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, kiểm soát chất lượng từ gốc và tạo nền tảng cho chuỗi sản xuất khép kín. Song song với vùng nuôi, nhà máy Hiromi tại TP.HCM đóng vai trò chuyển hóa nguồn lươn nguyên liệu thành các sản phẩm chế biến tiện lợi, dễ bảo quản và dễ sử dụng hơn.

Trang trại, nhà máy và công đoạn sản xuất sản phẩm của Hiromi.

Nỗi lo đầu ra của người nuôi lươn và khoảng trống cần được tháo gỡ

Với nhiều hộ nuôi lươn, nuôi được con lươn đạt chất lượng đã là cả một quá trình tốn nhiều công sức. Thế nhưng sau mỗi vụ nuôi, nỗi lo lớn hơn lại nằm ở đầu ra, xoay quanh với những câu hỏi rằng bán cho ai, bán với giá nào và thị trường có đủ ổn định để tiếp tục duy trì chăn nuôi hay không.

Khi sức mua biến động, lươn nguyên liệu dễ rơi vào tình trạng tồn đọng, giá bán thiếu ổn định, khiến người nuôi phụ thuộc nhiều vào thương lái. Không chỉ bà con, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cũng gặp áp lực khi lươn tươi bị giới hạn bởi thời gian bảo quản, vận chuyển, tiêu chuẩn chất lượng và phạm vi phân phối. Nếu chỉ dừng ở nguyên liệu thô, giá trị thật sự của con lươn vẫn chưa được khai thác trọn vẹn.

Hiromi được hình thành như một lời giải cho bài toán đó. Thay vì để nguồn lươn chỉ phụ thuộc vào thị trường tươi sống, Hiromi chọn hướng đi chế biến sâu, biến lươn nguyên liệu thành các sản phẩm hoàn chỉnh như chả lươn, chà bông lươn, lươn cắt khúc và lươn sấy cay. Các sản phẩm được chế biến, đóng gói và bảo quản theo quy trình kiểm soát, giúp kéo dài thời hạn sử dụng, nâng cao tính tiện lợi và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Các sản phẩm chả lươn, chà bông lươn, lươn sấy cay, lươn cắt khúc của Hiromi.

Kế hoạch đưa “thủy sâm” Việt trong nước ra sân chơi Đông Nam Á

Sau hành trình hoàn thiện chuỗi sản xuất từ trang trại đến nhà máy, Hiromi đang từng bước đưa sản phẩm từ lươn Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng. Tại nội địa, sản phẩm chà bông lươn đã có mặt tại nhiều chuỗi siêu thị lớn nhỏ như là AVAKids của Bách Hóa Xanh, một cột mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trước khi thương hiệu tiếp tục đưa lươn Việt Nam đến với các hội chợ, triển lãm và hoạt động giao thương Đông Nam Á.

Không khí nhộn nhịp tại gian hàng của Hiromi tại hội chợ Foodex 2026

Đây là cơ hội để Hiromi giới thiệu sản phẩm đến đối tác, nhà phân phối và người tiêu dùng quốc tế, đồng thời kiểm chứng tiềm năng của thực phẩm chế biến từ lươn Việt trên thị trường rộng hơn. Với tư duy sản xuất hiện đại và chiến lược phát triển bài bản, Hiromi mong muốn đưa “thuỷ sâm” Việt vượt khỏi giới hạn món ăn truyền thống, trở thành sản phẩm tiện lợi, giàu giá trị và có khả năng đại diện cho tiềm năng thủy sản nước ngọt Việt Nam.