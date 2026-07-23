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    HJK Helsinki thắng đậm, Coleraine FC gục ngã ở vòng loại Conference League

    Tuệ Nhân23/07/2026 18:10

    HJK Helsinki đánh bại Coleraine FC 5-0 tại Bolt Arena, Helsinki, trong khuôn khổ vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; đội chủ nhà tận hưởng chiến thắng áp đảo, còn Coleraine FC nhận thất bại nặng nề.

    HJK Helsinki5 - 0Coleraine FCKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      HJK Helsinki tiếp đón Coleraine FC.

    • 12'L. Moller đưa HJK Helsinki vượt lên

      Phút 12', L. Moller dứt điểm ghi bàn cho HJK Helsinki sau đường kiến tạo của L. Lingman, mở tỷ số 1-0 trước Coleraine FC.

    • 22'Coleraine FC thay người ở phút 22

      Phút 22', Coleraine FC đưa K. Lyons-Foster vào sân thay A. Wilson. Đội khách sớm phải điều chỉnh nhân sự trong hiệp một.

    • 23'A. Ring nhận thẻ vàng

      Phút 23', A. Ring của HJK Helsinki nhận thẻ vàng. HJK Helsinki vẫn đang dẫn Coleraine FC 1-0.

    • 32'P. Mentu giúp HJK Helsinki nhân đôi cách biệt

      Phút 32, P. Mentu dứt điểm ghi bàn cho HJK Helsinki sau đường kiến tạo của L. Moller, nâng tỷ số lên 2-0. HJK Helsinki đang tạo lợi thế rõ rệt trước Coleraine FC.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 47'T. Mero giúp HJK Helsinki dẫn 3-0

      Phút 47', T. Mero lập công cho HJK Helsinki sau đường kiến tạo của V. Tikkanen, nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Coleraine FC.

    • 52'Coleraine FC thay người phút 52

      Phút 52, M. Shevlin vào sân thay C. McMenamin bên phía Coleraine FC. Đội khách thực hiện điều chỉnh trong bối cảnh đang bị HJK Helsinki dẫn 3-0.

    • 52'Coleraine FC thay người sau giờ nghỉ

      Phút 52', Coleraine FC đưa D. Jarvis vào sân thay L. Ives. Đội khách làm mới nhân sự ngay đầu hiệp hai, trong nỗ lực tạo thêm sức sống cho thế trận.

    • 53'Coleraine FC thay người sau giờ nghỉ

      Phút 53', Coleraine FC đưa W. Patching vào sân thay J. Henderson. Đội khách tìm cách làm mới thế trận khi đang bị HJK Helsinki dẫn 3-0.

    • 53'Coleraine FC thay người phút 53

      Phút 53', J. Cooper vào sân thay M. Coyle bên phía Coleraine FC. Sự điều chỉnh diễn ra trong lúc HJK Helsinki đang dẫn 3-0.

    • 65'HJK Helsinki thay người ở phút 65

      Phút 65, HJK Helsinki điều chỉnh nhân sự khi L. Lappalainen vào sân thay L. Moller. Đội chủ nhà tiếp tục làm mới đội hình trong thế trận đang rất thuận lợi.

    • 65'HJK Helsinki thay người ở phút 65

      Phút 65', M. Gueye vào sân thay A. Ring bên phía HJK Helsinki. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự khi đang tạo cách biệt lớn trước Coleraine FC.

    • 65'T. Pukki vào sân, HJK Helsinki thay đổi hàng công

      Phút 65, T. Pukki vào sân thay P. Mentu bên phía HJK Helsinki. Đang dẫn 3-0, đội chủ nhà có thể hướng tới việc duy trì sức ép trong phần còn lại.

    • 73'HJK Helsinki thay người ở phút 73

      Phút 73', HJK Helsinki đưa M. Kirilov vào sân thay S. Haarala. Đây là sự điều chỉnh của HJK Helsinki khi đang dẫn 3-0, giúp M. Kirilov có cơ hội góp mặt trong phần còn lại.

    • 80'T. Pukki ghi bàn, HJK Helsinki dẫn 4-0

      Phút 80, T. Pukki lập công cho HJK Helsinki sau đường kiến tạo của M. Kirilov, nới rộng cách biệt lên 4-0. Đội chủ nhà đang có lợi thế rất lớn trong những phút cuối.

    • 82'Pukki ghi bàn, HJK Helsinki dẫn 5-0

      Phút 82, T. Pukki lập công cho HJK Helsinki sau đường kiến tạo của L. Lappalainen, nâng tỷ số lên 5-0. HJK Helsinki đang tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo trước Coleraine FC.

    • 82'HJK Helsinki thay người ở phút 82

      Phút 82', HJK Helsinki đưa M. Borchers vào sân thay T. Mero. Đây là sự điều chỉnh khi HJK Helsinki đang dẫn Coleraine FC 5-0.

    • KTKết thúc: HJK Helsinki 5-0 Coleraine FC

      Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

    Cập nhật lúc 00:52 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    HJK Helsinki
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joonas Rantanen
    Coleraine FC
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ruaidhri Higgins
    44
    Matej Marković
    13
    Kaius Simojoki
    6
    Ville Tikkanen
    3
    Till Cissokho
    14
    Leonel Montano
    8
    Pyry Mentu
    4
    Alexander Ring
    10
    Lucas Lingman
    22
    Liam Möller
    29
    Santeri Haarala
    18
    Toivo Mero
    1
    Ryan Schofield
    14
    Mark Coyle
    16
    Aidan Wilson
    15
    Levi Ives
    2
    Lyndon Kane
    4
    Dylan Boyle
    21
    Rowan McDonald
    22
    Ben Wylie
    23
    Ben Doherty
    17
    Jay Henderson
    24
    Conor McMenamin
    Dự bị
    HJK Helsinki
    1 Jesse Öst12 Mitja Haapanen24 Emil Levealahti28 Miska Ylitolva31 Mihailo Bogićević7 Alfie Cicale15 Jere Kallinen17 Martin Kirilov26 Lassi Lappalainen
    Coleraine FC
    12 Lewis Webb31 Zak Robinson3 Dean Jarvis6 Kodi Lyons Foster26 Conrad Hunt7 Lewis McGregor8 William Patching10 Connor Murray11 Joel Cooper
    Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

    HJK Helsinki sẽ đối đầu Coleraine FC tại Bolt Arena trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu được ấn định vào 23h00 ngày 23/07/2026, nhưng những dữ liệu cụ thể về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp.

    Vì vậy, cuộc so tài này chưa thể được đánh giá bằng các con số về chuỗi trận gần đây, thành tích đối đầu hay vị trí tại giải. Tâm điểm trước giờ bóng lăn sẽ nằm ở cách mỗi đội nhập cuộc và khả năng thích ứng với diễn biến trên sân.

    Bối cảnh trận đấu tại Bolt Arena

    HJK Helsinki có lợi thế thi đấu trên sân nhà Bolt Arena. Sự quen thuộc với mặt sân và không gian thi đấu có thể giúp đội chủ nhà chủ động hơn trong cách tổ chức trận đấu, đặc biệt ở giai đoạn đầu.

    Trong khi đó, Coleraine FC sẽ cần duy trì sự tập trung trong khâu phòng ngự và tìm cách hạn chế sức ép từ đối thủ. Khi chưa có thông tin về phong độ hoặc lực lượng, chưa thể khẳng định đội nào đang chiếm ưu thế rõ ràng trước trận.

    Những điểm có thể quyết định trận đấu

    Khả năng kiểm soát khu vực giữa sân nhiều khả năng sẽ là một trong những yếu tố quan trọng. Đội giành được quyền chủ động ở khu vực này có thể kiểm soát nhịp độ, đưa bóng lên phía trước hiệu quả hơn và buộc đối thủ phải lùi sâu.

    Bên cạnh đó, chất lượng xử lý trong các tình huống cố định cũng đáng được chú ý. Ở một trận đấu chưa có nhiều dữ liệu nền để phân định chênh lệch, những pha bóng có tổ chức tốt và khả năng tận dụng cơ hội có thể tạo ra khác biệt.

    Góc nhìn chiến thuật

    Chưa có thông tin chính thức về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của HJK Helsinki và Coleraine FC. Do đó, không nên gán trước cho hai đội một cách tiếp cận cụ thể. Dù vậy, diễn biến trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đội chủ nhà lựa chọn gây sức ép sớm hay kiểm soát bóng thận trọng, trong khi Coleraine FC phải cân bằng giữa phòng ngự và những pha chuyển trạng thái.

    Đặc biệt, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và cách hai đội bảo vệ khu vực trước vòng cấm có thể trở thành điểm then chốt. Đội giữ được cự ly đội hình tốt hơn sẽ có cơ hội kiểm soát các pha lên bóng và giảm rủi ro trong những thời điểm bị gây sức ép.

    Nhận định trước giờ bóng lăn

    HJK Helsinki có lợi thế sân nhà, còn Coleraine FC sẽ tìm cách tạo ra thế trận đủ chặt chẽ để giảm ảnh hưởng của yếu tố này. Tuy nhiên, khi chưa có dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt và thành tích đối đầu, mọi đánh giá về ưu thế chuyên môn chỉ nên dừng ở mức thận trọng.

    Đây là trận đấu có thể được định hình bởi cách nhập cuộc, khả năng duy trì cự ly đội hình và hiệu quả trong các thời điểm chuyển đổi. Người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc so tài mà sự tập trung và tính kỷ luật sẽ đóng vai trò lớn trong việc tạo ra khác biệt.

    HJK Helsinki
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Coleraine FC
    5 trận gần nhất
    TTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      HJK Helsinki thắng đậm, Coleraine FC gục ngã ở vòng loại Conference League
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