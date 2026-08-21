HLV Allegri khởi đầu kỷ nguyên mới cùng Napoli ở trận ra quân Serie A gặp chủ nhà Genoa Tân HLV Massimiliano Allegri cùng Napoli quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Genoa tại SVĐ Luigi Ferraris nhằm mở màn mùa giải Serie A một cách thuận lợi nhất.

Khép lại triều đại Antonio Conte, Napoli chính thức bước vào một hành trình mới dưới sự dẫn dắt của HLV Massimiliano Allegri. Chuyến làm khách trên sân SVĐ Luigi Ferraris của Genoa tại vòng mở màn Serie A diễn ra lúc 01h45 ngày 23/8 (giờ Việt Nam) không chỉ là trận ra quân thuần túy, mà còn là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng tái thiết vị thế thống trị của đội bóng miền Nam Italia.

Napoli bắt đầu kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của Allegri. Ảnh: Getty.

Cuộc chạm trán chiến thuật tại khu trung tuyến

HLV Max Allegri dự kiến sẽ triển khai sơ đồ 4-3-3 thiên về sự cân bằng và khả năng kiểm soát thế trận. Trung tâm trong lối chơi của Napoli nằm ở hàng tiền vệ ba người giàu thể lực lẫn tư duy chơi bóng: André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka và Scott McTominay. Việc luân chuyển trạng thái nhanh chóng dựa trên khả năng càn lướt của McTominay cùng tốc độ của Matteo Politano ở hành lang cánh sẽ là chìa khóa để đội khách xuyên phá hàng thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, HLV Daniele De Rossi bên phía Genoa theo đuổi triết lý bóng đá tiến bộ, chủ động dâng cao đội hình pressing. Tuy nhiên, đối đầu với một đối thủ lão luyện như Napoli, chiến lược gia này nhiều khả năng phải linh hoạt chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1 để gia tăng quân số ở khu trung tuyến. Cuộc đối đầu trực diện giữa Scott McTominay và Morten Frendrup hứa hẹn sẽ quyết định phần lớn khả năng làm chủ nhịp độ trận đấu.

Hoijlund đóng vai trò đầu tàu nơi hàng công Napoli. Ảnh: Getty.

Bài toán lực lượng và cái duyên ngày mở màn

Napoli bước vào trận đấu này với không ít rào cản nhân sự nơi hàng phòng ngự. Trung vệ Alessandro Buongiorno vắng mặt sau phẫu thuật đầu gối, trong khi Sam Beukema, Luca Marianucci và tân binh Benoit Badiashile vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Rasmus Hojlund trên hàng công được xem là lời giải cho bài toán tìm kiếm bàn thắng sau sự ra đi của Romelu Lukaku.

Về phía Genoa, họ cũng chịu tổn thất khi Ruslan Malinovskyi đã chia tay đội bóng và Hamed Traore dính chấn thương. Dù vừa bổ sung Mario Mitaj cùng chân sút trẻ Elias Havel để kết hợp với Lorenzo Colombo, Genoa vẫn đối mặt với thử thách cực lớn từ lịch sử đối đầu. Trong 26 lần chạm trán gần nhất tại Serie A, Genoa chỉ thắng duy nhất 1 trận và để thua tới 17 lần trước Napoli.

Đội bóng Sơ đồ dự kiến Đội hình ra sân Genoa 3-4-2-1 Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Mitaj; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Napoli 4-3-3 Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson.

Dù phải chịu sức ép tại Luigi Ferraris, thống kê cho thấy Napoli luôn biết cách bùng nổ trong ngày ra quân khi đã giành chiến thắng 8 trong 9 trận mở màn Serie A gần nhất, ghi tới 23 bàn. Với bản lĩnh của Allegri cùng chất lượng nhân sự vượt trội ở tuyến giữa, Napoli hoàn toàn đủ sức vượt qua những chệch choạc nhân sự để ra về với một chiến thắng sát nút.