HLV Arteta quyết tâm cùng Arsenal xây dựng đế chế bóng đá thống trị thế giới sau ngôi vương Sau khi chấm dứt 22 năm chờ đợi ngôi vương Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta đặt mục tiêu biến Arsenal thành câu lạc bộ mạnh nhất thế giới ở mùa giải mới.

Lần đầu tiên sau 22 năm, Arsenal bước vào chiến dịch mới với tư cách là nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, với HLV Mikel Arteta, chiếc cúp bạc quốc nội chỉ là điểm khởi đầu cho một kế hoạch dài hạn: đưa "Pháo thủ" bước lên đỉnh cao tuyệt đối của bóng đá thế giới.

Tuyên ngôn về một thế lực toàn cầu

Trở lại vị thế số một nước Anh sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, Arsenal đang đứng trước thời cơ lịch sử để thiết lập một triều đại thống trị mới. Trong bối cảnh kỷ nguyên hoàng kim của Manchester City có dấu hiệu khép lại sau sự ra đi của Pep Guardiola, chiến lược gia người Tây Ban Nha Mikel Arteta không ngần ngại chia sẻ tham vọng lớn cùng đội bóng.

Chia sẻ với Sky Sports, HLV Arteta nhấn mạnh: "Đó chắc chắn là tham vọng của câu lạc bộ và các chủ sở hữu để trở thành đội bóng mạnh nhất thế giới. Để đạt được điều đó, bạn cần có cơ sở vật chất tốt nhất, sân vận động tốt nhất, cổ động viên tuyệt vời nhất cùng đội hình và những cầu thủ giỏi nhất thế giới."

Arteta tự tin với sức mạnh của Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Khát khao vượt qua nỗi đau và sự bổ sung chất lượng

Nguồn năng lượng thúc đẩy Arsenal ở thời điểm hiện tại không chỉ đến từ niềm vui vô địch, mà còn bắt nguồn từ sự tiếc nuối sau thất bại ở trận chung kết Champions League trước PSG mùa trước. Thất bại đó trở thành động lực giúp dàn sao trẻ của vùng Bắc London trở lại với quyết tâm cao hơn.

Màn trình diễn thuyết phục trong chiến thắng 3-0 trước Manchester City ở trận Siêu cúp Anh đã phát đi thông điệp rõ ràng. Sự xuất hiện của các tân binh như Bruno Guimaraes và Christos Tzolis giúp chiều sâu đội hình Arsenal được nâng cấp đáng kể, mang lại sự linh hoạt trong nhân sự và phương án tiếp cận trận đấu.

Đội trưởng Martin Odegaard khẳng định quyết tâm của toàn đội: "Năm nay chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi muốn vô địch Ngoại hạng Anh một lần nữa và sau đó là chinh phục các danh hiệu khác."

Lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua xưng vương

Nhìn sang các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Arsenal đang sở hữu sự ổn định mà nhiều đội bóng thèm muốn. Manchester City bắt đầu thời kỳ chuyển giao dưới thời tân HLV Enzo Maresca, Liverpool tái thiết cùng Andoni Iraola, trong khi Chelsea của Xabi Alonso và Manchester United của Michael Carrick đều đang trong quá trình hoàn thiện bộ khung.

Arsenal sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh bằng trận gặp tân binh Coventry. Nếu duy trì được sự tập trung và phong độ ổn định, đội chủ sân Emirates hoàn toàn có thể tái lập kỳ tích bảo vệ thành công chức vô địch – điều họ chưa từng làm được kể từ thập niên 1930.