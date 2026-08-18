HLV Enzo Maresca tái thiết Man City: Cuộc cách mạng lối chơi và bài toán thay thế Rodri Tiếp quản Man City từ Pep Guardiola, HLV Enzo Maresca nhanh chóng áp đặt dấu ấn chiến thuật mới, thay đổi cách vận hành tuyến giữa và lối chơi của thủ môn.

Sau giai đoạn thống trị rực rỡ tại giải Ngoại hạng Anh với 6 chức vô địch trong một thập kỷ, Manchester City chính thức bước vào kỳ chuyển giao đầy biến động. HLV Enzo Maresca tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Etihad trong bối cảnh kỳ vọng dành cho câu lạc bộ không hề suy giảm. Dù trải qua quá trình tái thiết ở hai mùa giải cuối thời Pep Guardiola, đội bóng vẫn bảo toàn vé dự Champions League, thu về hai cúp quốc nội và duy trì cuộc đua vô địch đến những vòng đấu cuối cùng.

Tiền vệ Matheus Nunes thừa nhận thành tích lên ngôi 6 lần trong 10 năm qua là cột mốc phi thường, đồng thời khẳng định tập thể Man City đã sẵn sàng cho một chương mới. Áp lực danh hiệu đè nặng lên vai chiến lược gia người Ý ngay từ những ngày đầu nhậm chức.

Vẫn còn nhiều việc chờ Maresca giải quyết tại Man City. Ảnh: Getty.

Kỷ luật thép và chuyến du đấu tiền mùa giải tại châu Á

Dấu ấn của Maresca được khắc họa rõ nét trong chuyến du đấu hè khốc liệt. Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Seoul với nền nhiệt chạm mốc 45°C khiến nhiều trụ cột như Josko Gvardiol rơi vào trạng thái kiệt sức, tân HLV Man City đã chủ động điều chỉnh lịch trình. Các buổi tập được chuyển sang 7 giờ tối nhằm bảo toàn thể lực cho các học trò.

Sự tỉ mỉ của chiến lược gia người Ý thể hiện ở việc ông dành nhiều giờ liền trên sân tập để rèn giũa các bài tập ép sân và tổ chức cự ly đội hình. Thành quả bước đầu đến ngay lập tức bằng chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid, minh chứng cho việc dàn sao Etihad đang thích nghi nhanh chóng với giáo án mới.

Tái thiết ban cán sự và cấu trúc chiến thuật tuyến giữa

Về mặt nhân sự, Man City đối mặt bài toán lớn ở tuyến giữa khi tiền vệ Rodri dự kiến chia tay đội bóng. Trọng trách thủ lĩnh lúc này được đặt lên vai trung vệ Ruben Dias và tiền đạo Erling Haaland. Ở chiều ngược lại, bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng Elliot Anderson đang hòa nhập nhanh chóng nhờ tư duy chơi bóng phù hợp với định hướng dài hạn.

Tuyến giữa của Man City cần một cách chơi mới khi không có Rodri. Ảnh: Getty.

Hậu vệ Nico Gonzalez chia sẻ rằng các thông điệp và cấu trúc chiến thuật từ HLV Maresca rất rõ ràng, đặc biệt ở hệ thống phòng ngự và tính nhất quán trong các phương án vận hành trên sân.

Thay đổi phương án phát triển bóng từ vị trí thủ môn

Điểm điều chỉnh chiến thuật đáng chú ý nhất của Maresca nằm ở khâu triển khai bóng từ tuyến dưới. Tiếp quản chiếc áo số 1 thay thế James Trafford, tân binh Gianluigi Donnarumma được bố trí các bài tập bổ trợ riêng cùng hai trợ lý Richard Wright và Michele De Bernardin.

Để hạn chế khả năng chơi chân vốn không phải điểm mạnh của Donnarumma, Maresca xây dựng hệ thống phát triển bóng với 3 hậu vệ thay vì 2 người như trước. Phương án này tạo thêm góc chuyền an toàn, cho phép thủ thành người Ý thực hiện các đường phất bóng tầm trung từ 30m đến 40m ra hai biên với độ rủi ro thấp nhất.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, phong cách quản trị trực diện giúp Maresca nhanh chóng chiếm được niềm tin từ các cầu thủ. Rico Lewis cho biết HLV mới luôn trao đổi thẳng thắn ngay từ tuần làm việc đầu tiên. Tương tự khoảng thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola, Maresca thường xuyên ở lại sau buổi tập để rèn luyện riêng cho các tài năng trẻ như Phil Foden hay Lewis.

Thất bại 0-3 trước Arsenal tại trận tranh Siêu cúp Anh là bài kiểm tra chính thức đầu tiên dành cho Maresca. Đối mặt với nhiều hoài nghi, chiến lược gia người Ý hiểu rằng duy trì thói quen giành danh hiệu là con đường duy nhất để khẳng định vị thế tại Man City.