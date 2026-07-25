HLV Enzo Maresca tuyên bố không lo ngại trước 115 cáo buộc tài chính của Manchester City Tân HLV Enzo Maresca khẳng định 115 cáo buộc vi phạm tài chính từ Ngoại hạng Anh không hề ảnh hưởng tới quyết định tiếp quản Manchester City của ông.

Tân HLV Enzo Maresca khẳng định những đám mây u ám từ 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính không hề ảnh hưởng đến quyết định tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Manchester City. Nhà cầm quân người Ý bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự chuyên nghiệp và cách thức vận hành của đội chủ sân Etihad.

Enzo Maresca không lo lắng về 115 cáo buộc tài chính nhắm vào Manchester City.

Sự tự tin của Enzo Maresca và góc nhìn từ bên trong

Các cáo buộc liên quan đến vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh lần đầu tiên được đưa ra đối với Manchester City vào tháng 2/2023. Dù phiên điều trần căng thẳng đã kết thúc vào tháng 12/2024, phán quyết cuối cùng dành cho đội bóng vẫn chưa được ban tổ chức công bố.

Bất chấp làn sóng dư luận tiêu cực, nửa xanh thành Manchester luôn kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái. Đối với Enzo Maresca, người từng giữ vai trò trợ lý cho Pep Guardiola trước khi chính thức trở lại đảm nhận chiếc ghế nóng, tình cảnh này không phải điều quá xa lạ.

Chia sẻ về lý do không hề e ngại khi gật đầu nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ, vị chiến lược gia người Ý cho biết:

Kinh nghiệm quá khứ: "Thành thật mà nói là không. Điều duy nhất tôi có thể nói là ba năm trước, vào mùa giải giành cú ăn ba, tôi cũng ở đây. Và cũng có những lời bàn tán tương tự về vấn đề này."

"Thành thật mà nói là không. Điều duy nhất tôi có thể nói là ba năm trước, vào mùa giải giành cú ăn ba, tôi cũng ở đây. Và cũng có những lời bàn tán tương tự về vấn đề này." Sự ổn định của tổ chức: "Ba năm rồi mà vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi không có gì để nói vì đó là chuyện đã rồi. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là cách thức hoạt động của tổ chức cho thấy họ nghiêm túc và giỏi giang như thế nào, bằng cách mang về các danh hiệu và nhiều thứ khác nữa."

Thông điệp từ thượng tầng và đòn bẩy trên thị trường chuyển nhượng

Bên cạnh phát biểu của thuyền trưởng mới, ban lãnh đạo Manchester City cũng thể hiện thái độ vô cùng cứng rắn. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak khẳng định sẽ giữ vững lập trường và chỉ lên tiếng công khai khi có phán quyết chính thức từ hội đồng độc lập.

Ông Khaldoon Al Mubarak nhấn mạnh: "Cho đến khi có phán quyết chính thức, tôi không thể nói nhiều. Một khi có phán quyết, hãy tin tôi, chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt tuyệt vời. Và tôi sẽ nói tất cả những điều tôi muốn nói trong ba năm qua."

Song song với những diễn biến pháp lý, đội chủ sân Etihad vẫn chứng tỏ sức mạnh tài chính cùng tham vọng thể thao bằng việc kích hoạt thương vụ bom tấn. Manchester City đã chính thức hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest với thời hạn 5 năm, cùng mức phí chuyển nhượng lên tới khoảng 116 triệu bảng.