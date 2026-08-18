HLV Frank Lampard lên kế hoạch chiêu mộ bộ đôi Mykhaylo Mudryk và Josh Acheampong từ Chelsea HLV Frank Lampard nỗ lực đưa Mykhaylo Mudryk và Josh Acheampong từ Chelsea về Coventry, chuẩn bị lực lượng cho mùa giải Ngoại hạng Anh đầy thách thức.

Coventry vừa ghi dấu cột mốc lịch sử khi chính thức giành quyền thăng hạng lên chơi tại Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2001 sau chức vô địch Championship thuyết phục. Nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt phía trước, HLV Frank Lampard đang ráo riết lên kế hoạch bổ sung lực lượng. Theo tiết lộ từ talkSPORT, cựu thuyền trưởng Chelsea đã đưa hai ngôi sao của đội bóng cũ là Mykhaylo Mudryk và Josh Acheampong vào danh sách chuyển nhượng hàng đầu.

Lampard có kế hoạch tái hợp Mudryk. Ảnh: Getty Images.

Tham vọng nâng cấp đội hình của Coventry tại sân Ricoh Arena

Cùng với hai tân binh thăng hạng khác là Ipswich Town và Hull City, đội chủ sân Ricoh Arena bị giới chuyên môn đánh giá sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong nỗ lực bám trụ lại đấu trường cao nhất xứ sương mù. Ý thức được quy mô và độ khốc liệt của giải đấu, ban lãnh đạo Coventry đã chấp nhận chi tiêu mạnh tay để HLV Lampard mua sắm rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Coventry đã hoạt động cực kỳ năng nổ khi mang về hàng loạt bản hợp đồng chất lượng nhằm gia tăng chiều sâu đội hình:

Caleb Yirenkyi và thủ thành Carl Rushworth

và thủ thành Loum Tchauouna và trung vệ Aurele Amenda

và trung vệ Tiền vệ Gustavo Hamer và Frank Onyenka

và Tiền đạo Norman Bassette

Mặc dù đã mang về 7 tân binh, tham vọng cải tổ của HLV Lampard vẫn chưa dừng lại. Mối quan hệ mật thiết với Chelsea giúp chiến lược gia người Anh nhắm tới những cái tên tiềm năng đang tìm kiếm cơ hội ra sân tại Stamford Bridge.

Josh Acheampong chắc chắn, Mykhaylo Mudryk là canh bạc mạo hiểm

Ở hàng phòng ngự, Josh Acheampong được xem là phương án gia cố vô cùng tiềm năng. Hậu vệ trẻ này đã sở hữu 44 lần ra sân cho đội một Chelsea và thể hiện sự trưởng thành vượt bậc. Tuy nhiên, Coventry sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Crystal Palace, đội bóng cũng đang đàm phán mượn Acheampong nhằm trao cho anh suất đá chính thường xuyên.

Trong khi đó, thương vụ Mykhaylo Mudryk lại mang đến sự thu hút đặc biệt cùng nhiều hoài nghi. Chân sút người Ukraine chỉ mới trở lại tập luyện sau khi án phạt cấm thi đấu liên quan đến doping kéo dài 2 năm được chính thức dỡ bỏ vào tháng trước. Việc nghỉ thi đấu đỉnh cao trong thời gian quá dài khiến phong độ cũng như khả năng đáp ứng cường độ 90 phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh của Mudryk trở thành một dấu hỏi lớn.

Mudryk gần như chắc chắn sẽ rời Chelsea trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Việc đưa ngôi sao này về Ricoh Arena được xem là nước đi mạo hiểm nhưng có thể mang lại đột biến lớn cho HLV Frank Lampard trong chiến dịch Ngoại hạng Anh sắp tới.