HLV Frank Lampard nhắm Angel Gomes nhằm nâng cấp tuyến giữa Coventry City ở Premier League Trở lại Ngoại hạng Anh sau 25 năm, Coventry City đã chi 86 triệu bảng mua sắm và hiện liên hệ Marseille nhằm sở hữu cựu tiền vệ Man United Angel Gomes.

Sau đúng một phần tư thế kỷ chờ đợi, Coventry City chuẩn bị đánh dấu sự trở lại Ngoại hạng Anh bằng cuộc đọ sức với nhà đương kim vô địch Arsenal vào ngày 22/8 tới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard, đội bóng miền Trung nước Anh đã lên ngôi vô địch Championship mùa trước một cách thuyết phục. Tuy nhiên, để không rơi vào cảnh chật vật ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, Lampard hiểu rằng ông cần một mảnh ghép sáng tạo khác biệt ở tuyến giữa, và Angel Gomes chính là mục tiêu trọng tâm.

Coventry City chuẩn bị lên hạng. Ảnh: Getty.

Kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Frank Lampard

Kể từ lần cuối cùng thi đấu tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù vào năm 2001, Coventry City mới lại sống trong bầu không khí sôi động của Premier League. Ý thức được thử thách cực lớn phía trước, ban lãnh đạo đội bóng đã hậu thuẫn mạnh mẽ cho Frank Lampard trên thị trường chuyển nhượng. Bằng chứng là Coventry đã chi ra 86 triệu bảng để mang về 5 tân binh, bao gồm thủ thành trẻ đầy triển vọng Carl Rushworth chuyển đến từ Brighton.

Bên cạnh việc gia cố hàng thủ, HLV Frank Lampard đặc biệt chú trọng đến khả năng kiểm soát và phân phối bóng ở khu vực trung tuyến. Theo các nguồn tin từ tờ L’Equipe, Coventry đã bắt đầu liên hệ với Marseille nhằm thảo luận về trường hợp của Angel Gomes. Chiến lược gia người Anh tin rằng kỹ thuật cá nhân cùng tư duy chơi bóng hiện đại của Gomes sẽ đem lại làn gió mới cho lối chơi của đội bóng.

Hành trình khẳng định giá trị của Angel Gomes

Ở tuổi 25, Angel Gomes từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất trưởng thành từ lò đào tạo Manchester United. Tuy nhiên, do không tìm được chỗ đứng thường xuyên tại đội một Quỷ đỏ, anh đã quyết định chuyển sang Pháp khoác áo Lille để tìm kiếm cơ hội. Tại Ligue 1, tiền vệ này thi đấu bùng nổ, khẳng định năng lực chuyên môn và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Anh vào năm 2024.

Mùa hè năm ngoái, Gomes gia nhập Marseille trước khi chuyển tới Wolves theo dạng cho mượn trong nửa sau mùa giải. Dù không thể giúp đại diện vùng West Midlands trụ hạng thành công, cá nhân tiền vệ 25 tuổi vẫn thể hiện được phẩm chất kỹ thuật ấn tượng cùng khả năng xoay xở tốt trong không gian hẹp. Những màn trình diễn đó đã hoàn toàn thuyết phục HLV Frank Lampard.

Bài toán nhân sự trước thềm mùa giải mới

Trận đụng độ với Arsenal vào ngày 22/8 tới sẽ là thước đo chính xác nhất cho thực lực của Coventry City. Sự bổ sung mang tên Angel Gomes được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa của Coventry trở nên mềm mại và giàu tính đột biến hơn, giúp đội bóng có thêm tự tin trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt sắp tới.