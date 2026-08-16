HLV Gavin Lee thừa nhận Singapore tự thua Thái Lan 1-3 nhưng chưa từ bỏ ở bán kết lượt về Thất bại 1-3 ngay tại Jalan Besar khiến Singapore đối mặt thử thách cực đại. Dù vậy, HLV Gavin Lee tin rằng bàn rút ngắn tỷ số sẽ tiếp hy vọng ngược dòng.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Jalan Besar đã khép lại với thất bại 1-3 của chủ nhà Singapore trước Thái Lan. Một thất bại phơi bày những lỗ hổng cá nhân nghiêm trọng, nhưng bàn thắng rút ngắn tỷ số ở những phút cuối trận đã giữ lại ngọn lửa hy vọng mong manh cho thầy trò HLV Gavin Lee trước chuyến làm khách ở lượt về.

HLV Gavin Lee thừa nhận Singapore mắc nhiều sai lầm khiến đội nhà nhận thất bại ở lượt đi.

Những món quà đắt giá từ hệ thống phòng ngự

Ở tuổi 35, Gavin Lee là một trong những chiến lược gia trẻ tuổi nhất giải đấu, và ông đủ thẳng thắn để nhìn nhận sự thật nghiệt giã trên sân. Singapore không chỉ thua vì đối thủ quá mạnh, mà họ đã tự đẩy mình vào thế khó bởi các sai sót cá nhân.

Đánh giá về diễn biến trận đấu, vị thuyền trưởng của Singapore chia sẻ: “Thái Lan luôn sở hữu chất lượng chơi bóng hàng đầu, nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng mình đã tự đẩy bản thân vào khá nhiều tình huống khó khăn không cần thiết và khiến mọi chuyện trở nên quá dễ dàng cho họ. Khi đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp như vậy, bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ bị trừng phạt lập tức”.

Điểm tựa khán đài thắp lại ngọn lửa chiến đấu

Dù có thời điểm bị dẫn trước tới ba bàn ngay trên sân nhà, điểm sáng lớn nhất của Singapore không nằm ở sơ đồ chiến thuật, mà xuất phát từ tinh thần trên khán đài. Sự cổ vũ bền bỉ của người hâm mộ tại Jalan Besar đã giữ cho hệ thống của Singapore không bị sụp đổ hoàn toàn.

HLV Gavin Lee đặc biệt xúc động khi nói về nguồn động viên này: “Điều khiến tôi thất vọng nhất là không thể mang đến một màn trình diễn và kết quả tương xứng với sự ủng hộ của người hâm mộ. Họ liên tục hát, cổ vũ và truyền năng lượng cho toàn đội. Các cầu thủ tiếp tục chiến đấu đến những giây cuối cùng chính là nhờ điều đó”.

Chính bầu không khí ấy đã tạo nên bước ngoặt tâm lý quan trọng trong phòng thay đồ. “Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ về điều này. Nếu người hâm mộ không từ bỏ Singapore, chúng tôi tuyệt đối không thể tự từ bỏ chính mình. Bàn thắng rút ngắn tỷ số ở cuối trận là minh chứng. Với tập thể này, khi tinh thần được kích hoạt, mọi chuyện đều có thể xảy ra”, nhà cầm quân 35 tuổi nhấn mạnh.

Thử thách cực đại ở trận bán kết lượt về

Thất bại 1-3 trên sân nhà buộc Singapore phải đối mặt với bài toán cực kỳ hóc húa: giành chiến thắng với cách biệt ít nhất hai bàn ở trận lượt về trên sân của Thái Lan mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp.

Khoảng cách hai bàn trước một đối thủ bản lĩnh như Thái Lan là thử thách vô cùng lớn. Tuy nhiên, HLV Gavin Lee yêu cầu các học trò phải lập tức mổ xẻ các sai sót, xóc lại tinh thần để bước vào trận chiến quyết định với tâm thế không còn gì để mất.