HLV Gavin Lee tuyên chiến ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026: Thước đo cho sự hồi sinh của Singapore HLV trưởng ĐT Singapore khẳng định trận đấu tại Mỹ Đình mang tính chất sống còn, là cơ hội để "Sư tử" đòi lại món nợ thua 1-5 và khẳng định vị thế mới sau khi giành vé dự Asian Cup 2027.

Đối với Gavin Lee, ASEAN Cup 2026 không chỉ là một giải đấu kỷ niệm 30 năm lịch sử bóng đá khu vực; đó là một bài kiểm tra khắc nghiệt về bản sắc và sự tiến bộ. Nằm tại bảng A cùng với đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Timor Leste, đội tuyển Singapore đang chuẩn bị cho một hành trình mà mỗi bước đi đều được coi là một trận chung kết thực thụ.

HLV Gavin Lee rất xem trọng chiến dịch ASEAN Cup 2026. Ảnh: SPORTFIVE

Mỹ Đình và bài toán "đòi nợ" của người Singapore

Tâm điểm trong chiến dịch vòng bảng của Singapore chính là chuyến hành quân đến sân Mỹ Đình. Đây không đơn thuần là một trận đấu tranh ngôi đầu bảng, mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Gavin Lee xóa đi ký ức buồn từ thất bại với tổng tỷ số 1-5 trước chính ĐT Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2024.

"Màn so tài cùng đương kim vô địch Việt Nam không chỉ quyết định cơ hội đi tiếp mà còn là thước đo cho quá trình cải tổ và sự tiến bộ của bóng đá đảo quốc," HLV Gavin Lee khẳng định. Ông nhấn mạnh rằng khoảng cách chuyên môn giữa Singapore và các đội tuyển hàng đầu khu vực đã được thu hẹp đáng kể sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hai năm qua.

Sự tự tin từ tấm vé Asian Cup 2027

Khác với những kỳ giải trước, Singapore bước vào ASEAN Cup 2026 với một tâm thế hoàn toàn mới. Việc chính thức giành vé tham dự Asian Cup 2027 bằng thực lực đã tạo nên một cú hích tinh thần cực lớn. Cùng với Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, Singapore sẽ là một trong những đại diện ưu tú của Đông Nam Á bước ra biển lớn châu lục.

Từng giữ vai trò trợ lý cho HLV Tsutomu Ogura, Gavin Lee hiểu rõ nội lực của các học trò. Ông tin rằng những trải nghiệm tại ASEAN Cup 2024 đã giúp các cầu thủ nhận ra họ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những thế lực như Việt Nam hay Thái Lan nếu duy trì được sự tập trung và kỷ luật chiến thuật.

Thử thách thể lực: 3 trận đấu trong 8 ngày

Lịch thi đấu tại bảng A được dự báo sẽ là một thử thách cực đại về mặt nhân sự cho Singapore. Họ sẽ phải thi đấu 3 trận liên tiếp trong vòng 8 ngày đầu tiên của giải đấu. Ngay sau khi chạm trán Campuchia và Timor Leste, toàn đội sẽ phải di chuyển tức tốc sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận đánh lớn.

Để đối phó với mật độ thi đấu dày đặc này, HLV Gavin Lee đã chú trọng đặc biệt vào nền tảng thể lực. Chuyến tập huấn tại Nhật Bản vừa qua chính là chìa khóa để các cầu thủ tích lũy năng lượng và rèn luyện khả năng hồi phục nhanh. Với một đội tuyển từng 4 lần xưng vương Đông Nam Á, mục tiêu của Singapore tại giải đấu năm nay chắc chắn không dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao về chiến thuật, nơi Gavin Lee muốn chứng minh rằng bóng đá Singapore đã thực sự trở lại vị thế vốn có của mình.