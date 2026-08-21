HLV Hansi Flick và bài toán nan giải của Barcelona trước thềm mùa giải mới La Liga 2026/27 Dù sở hữu bom tấn Rodri, HLV Hansi Flick vẫn đối diện bài toán hàng công cùng rào cản tài chính tại Barcelona trước thềm mùa giải La Liga 2026/27.

Barcelona bắt đầu chiến dịch La Liga 2026/27 bằng cuộc tiếp đón Elche vào ngày 24 tháng 8. Dù trải qua hai mùa giải thống trị tuyệt đối với hai chức vô địch quốc nội liên tiếp, hai Siêu cúp Tây Ban Nha và một Copa del Rey, thầy trò HLV Hansi Flick đang đứng trước thử thách lịch sử: trở thành đội bóng đầu tiên sau 15 năm đăng quang La Liga ba mùa giải liên tiếp.

Tuy nhiên, bức tranh trước ngày khai mạc không hoàn toàn trải hoa hồng. Giữa những rắc rối tài chính kéo dài và khoảng trống chưa thể lấp đầy trên hàng công, chiến lược gia người Đức đang phải giải quyết những bài toán chiến thuật phức tạp để duy trì vị thế số một.

Khoảng trống số 9 và những phương án thử nghiệm của Hansi Flick

Barcelona đối mặt thách thức lớn ở vị trí tiền đạo cắm sau khi chia tay các trụ cột hàng công.

Nỗi lo lớn nhất của Barcelona lúc này nằm ở vị trí tiền đạo cắm. Sự ra đi của Robert Lewandowski vào cuối mùa giải 2025/26, kết hợp với việc Ferran Torres chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain, đã để lại một khoảng trống hoác trên hàng công. Các nỗ lực chiêu mộ Julian Alvarez hay Lautaro Martinez đều rơi vào bế tắc khi đối tác từ chối nhượng bộ.

Trong bối cảnh đó, Hansi Flick buộc phải tính đến những phương án thử nghiệm đầy rủi ro. Các tân binh vốn thi đấu ở hành lang cánh như Anthony Gordon hay Karim Adeyemi có thể sẽ được kéo vào đá trung phong. Nhìn sang những giải pháp biến ảo hơn, Raphinha hoặc tài năng trẻ Lamine Yamal cũng có thể đảm nhận vai trò "số 9 ảo". Dù vậy, đây chỉ là giải pháp tình thế cho một tập thể đặt mục tiêu chinh phục mọi danh hiệu.

Một điểm sáng hiếm hoi từ chuyến du đấu hè là màn trình diễn của Hamza Abdelkarim với 4 bàn thắng. Dù vậy, cầu thủ trẻ này về lâu dài vẫn nằm trong kế hoạch phát triển của đội dự bị Barcelona Atletic hơn là mảnh ghép chính cho đội một.

Cú hích mang tên Rodri và sức mạnh mới ở tuyến giữa

Tân binh Rodri được kỳ vọng giúp nâng tầm lối chơi của Barcelona tại đấu trường châu lục.

Trái ngược với nỗi lo hàng công, tuyến giữa của Barcelona vừa nhận cú hích cực lớn khi chiêu mộ thành công Rodri bằng bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030. Cú nẫng tay trên Real Madrid không chỉ khẳng định sức hút của Blaugrana mà còn mang về cho Flick mỏ neo đẳng cấp thế giới.

Sự xuất hiện của Rodri hứa hẹn giúp hệ thống tiền vệ của Barca vận hành mượt mà hơn. Với khả năng điều tiết và thu hồi bóng vượt trội, Rodri sẽ giải phóng hoàn toàn không gian cho Pedri, cho phép tiền vệ này tự do dâng cao sáng tạo. Nếu như Barca từng vô địch La Liga hai mùa gần nhất mà không cần Rodri, thì sự có mặt của anh chính là chìa khóa then chốt để đội bóng xứ Catalonia hướng tới chức vô địch UEFA Champions League.

Bóng ma tài chính và áp lực đăng ký thi đấu

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, rào cản hành chính tiếp tục bủa vằn gã khổng lồ xứ Catalonia. Tính đến sát ngày thi đấu, các tân binh gồm Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi và Joao Cancelo vẫn chưa được đăng ký chính thức vào danh sách thi đấu tại La Liga.

Tình cảnh này gợi nhớ đến trường hợp của Dani Olmo hai năm trước, khi cầu thủ này phải bỏ lỡ nhiều vòng đấu đầu tiên. Dù các nguồn tin từ Tây Ban Nha xác nhận Barcelona chuẩn bị quay trở lại quy tắc chi tiêu 1:1 tài chính và sẽ kịp đăng ký các ngôi sao tấn công trước trận mở màn gặp Elche, sự lo lắng vẫn hiện hữu. Trường hợp của Joao Cancelo dự kiến sẽ mất nhiều thời gian xử lý hơn, khiến người hâm mộ Barca chưa thể hoàn toàn yên tâm.