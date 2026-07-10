HLV Hong Myung-bo rời Hàn Quốc sang Mỹ sau những lời đe dọa nhắm vào gia đình Thất bại tại World Cup 2026 khiến HLV Hong Myung-bo phải sang Mỹ lánh nạn để bảo vệ gia đình trước làn sóng phẫn nộ, đồng thời khẳng định sẽ trở lại đối mặt với các phiên điều trần.

Hành trình của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã khép lại trong sự bàng hoàng và thất vọng tột độ của người hâm mộ xứ kim chi. Từng được kỳ vọng sẽ tiến sâu với dàn ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, nhưng thực tế nghiệt ngã tại bảng A đã đẩy bóng đá Hàn Quốc vào một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 3 trận đấu, đội bóng này chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 và chính thức bị loại khi không thể lọt vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Cơn thịnh nộ của dư luận và áp lực đè nặng

Thất bại mang tính hệ thống này không chỉ dừng lại ở những con số thống kê chuyên môn nghèo nàn, mà nó còn thổi bùng lên một làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm thẳng vào vị trí của HLV trưởng Hong Myung-bo. Từ một người hùng lịch sử của bóng đá Hàn Quốc, cựu trung vệ huyền thoại bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự phẫn nộ. Ngay khi đội tuyển vừa đặt chân xuống sân bay trở về nước, bầu không khí thù địch đã bao trùm, báo hiệu những ngày tháng không yên ả cho vị chiến lược gia 57 tuổi.

Truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin về việc ông Hong nhanh chóng rời khỏi quê nhà để sang Mỹ. Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng đây là một cuộc tháo chạy nhằm trốn tránh trách nhiệm sau giải đấu thảm họa. Tuy nhiên, sự thật đằng sau chuyến đi này mang màu sắc bi kịch hơn nhiều so với những đồn đoán về mặt chuyên môn.

Ông Hong Myung-bo đối mặt áp lực lớn dù đã từ chức HLV Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Lá chắn gia đình và lời cam kết về sự minh bạch

Lên tiếng đính chính về quyết định sang Mỹ, HLV Hong Myung-bo xác nhận ông buộc phải đưa gia đình rời khỏi Hàn Quốc vì những lo ngại trực tiếp về an toàn cá nhân. Những lời đe dọa không chỉ nhắm vào ông mà còn nhắm vào những người thân trong gia đình, đẩy tình hình vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc tranh luận bóng đá thông thường.

“Tôi sang Mỹ không phải để trốn tránh trách nhiệm, nhưng đã có những lời đe dọa nhắm vào tôi và gia đình tôi, cũng như những lo ngại về sự an toàn cá nhân của chúng tôi. Là trụ cột gia đình, tôi phải bảo vệ họ,” ông Hong nhấn mạnh trong tuyên bố mới nhất. Quyết định tạm lánh sang Mỹ được xem là một bước lùi cần thiết để hạ nhiệt những cái đầu nóng, đồng thời đảm bảo sự bình yên cho người thân trước khi ông quay lại đối diện với dư luận.

Dù đã từ chức, Hong Myung-bo khẳng định ông không hề có ý định thoái thác những sai lầm đã qua. Vị chiến lược gia này bày tỏ sự sẵn sàng tham gia các phiên điều trần để giải trình về quá trình chuẩn bị cũng như những quyết định chiến thuật tại World Cup 2026. Theo ông, đó là cách duy nhất để trình bày sự thật chính xác nhất với công chúng và chịu trách nhiệm một cách sòng phẳng với tư cách là người đứng đầu ban huấn luyện.

Tác động đến tương lai bóng đá xứ kim chi

Sự việc của HLV Hong Myung-bo một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực khủng khiếp mà các chiến lược gia nội phải gánh chịu tại Hàn Quốc. Việc một huyền thoại bóng đá phải rời bỏ quê hương vì lo ngại an toàn cho thấy sự khắc nghiệt của môi trường bóng đá đỉnh cao tại đây khi kết quả không như ý.

Nhìn lại chiến dịch World Cup 2026, Hàn Quốc đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong khâu vận hành lối chơi và khả năng dứt điểm điểm yếu chí mạng. Việc chỉ thắng được 1 trận trong một bảng đấu không quá quá tầm là minh chứng cho sự sa sút về mặt phong độ của nhiều trụ cột. Giờ đây, khi chiếc ghế nóng đang bỏ trống và cựu thuyền trưởng đang ở cách xa hàng vạn dặm, bóng đá Hàn Quốc đứng trước bài toán nan giải về việc tìm kiếm một người kế vị đủ bản lĩnh để vực dậy con tàu đắm, đồng thời xoa dịu được cơn giận dữ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại của người hâm mộ.