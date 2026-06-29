HLV Hong Myung Bo từ chức sau thất bại tại World Cup 2026: Khi niềm tin hóa thành sự giận dữ Sau thất bại tại World Cup 2026, HLV Hong Myung Bo rời ghế nóng ĐT Hàn Quốc trong bối cảnh bị dư luận tẩy chay và Tổng thống chỉ trích gay gắt về năng lực lãnh đạo.

Tiếng còi mãn cuộc trong trận đấu với Nam Phi không chỉ đánh dấu sự kết thúc của hành trình World Cup 2026 đối với ĐT Hàn Quốc, mà còn khép lại triều đại đầy sóng gió của HLV Hong Myung Bo. Thất bại cay đắng này đã đẩy bóng đá xứ kim chi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc, dẫn đến quyết định từ chức tức thì của nhà cầm quân 55 tuổi.

Cái kết buồn cho hành trình hai năm

Chỉ ít giờ sau khi ĐT Hàn Quốc chính thức dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026, HLV Hong Myung Bo đã tuyên bố rời bỏ vị trí dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Quyết định này được đưa ra sau khi "Chiến binh Taegeuk" kết thúc bảng A ở vị trí thứ 3 đầy thất vọng.

Trong bài phát biểu chia tay, ông Hong chia sẻ đầy tâm tư về những áp lực phải đối mặt: "Trong suốt hai năm qua, mỗi khi phải đưa ra những quyết định quan trọng, từ lựa chọn nhân sự đến chiến thuật, tôi luôn tự vấn bản thân liệu đây có phải là lựa chọn tốt nhất cho bóng đá nước nhà. Dù không thể khẳng định mọi quyết định đều đúng đắn, nhưng tôi cam đoan tất cả đều xuất phát từ lợi ích chung của đội tuyển".

Làn sóng tẩy chay chưa từng có từ người hâm mộ

Sự ra đi của Hong Myung Bo không đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ từ công chúng. Tại quê nhà, một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã nổ ra. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sự thất vọng đã chuyển hóa thành những hành động cực đoan. Cụ thể, một số siêu thị và nhà hàng nướng (BBQ) đã treo biển thông báo công khai cấm cựu HLV trưởng bước vào cửa hàng.

Chiến dịch World Cup 2026 của ĐT Hàn Quốc khởi đầu đầy hứa hẹn với chiến thắng trước CH Séc. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ sau hai thất bại liên tiếp trước Nam Phi và Mexico. Sự thiếu ổn định trong lối chơi và những sai lầm chiến thuật ở các thời điểm quyết định đã khiến đội bóng xứ kim chi phải trả giá đắt.

Áp lực từ cấp cao nhất và bài học về quản trị

Không chỉ dừng lại ở phản ứng của người hâm mộ, thất bại này còn thu hút sự quan tâm của giới chính trị. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đưa ra những chỉ trích gay gắt nhắm vào công tác quản lý thể thao. Ông cho rằng nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc đặt lòng trung thành và chủ nghĩa phe phái lên trên năng lực chuyên môn.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: "Khi những người thiếu năng lực được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, kết cục này là điều không thể tránh khỏi. Tôi xin lỗi người dân vì sự thất vọng lớn lao này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cải tổ toàn diện công tác quản trị thể thao để đảm bảo những sai lầm tương tự không bao giờ tái diễn".

Sự sụp đổ của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2026 không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về việc cần có một hệ thống quản lý minh bạch và dựa trên năng lực thực tế. Với việc HLV Hong Myung Bo rời đi, bóng đá Hàn Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc tái thiết quy mô lớn để chuẩn bị cho các mục tiêu trong tương lai.