HLV Indonesia coi Việt Nam là ứng viên số 1 AFF Cup 2026; Ông Park Hang-seo phải điều trần Đội tuyển Việt Nam nhận lời khen lớn từ đối thủ Indonesia trước thềm ASEAN Cup 2026, trong khi cựu HLV Park Hang-seo đối mặt với phiên điều trần quan trọng tại Hàn Quốc.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho chiến dịch ASEAN Cup (AFF Cup) 2026 với những tín hiệu tích cực từ nhân sự và sự dè chừng từ các đối thủ khu vực. Trong khi đó, thông tin về việc cựu HLV trưởng Park Hang-seo phải tham gia điều trần tại Hàn Quốc cũng đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Sức mạnh của sự ổn định và yếu tố Việt kiều

Trong đợt tập huấn tại Bali (Indonesia), HLV trưởng đội tuyển Indonesia, ông John Herdman, đã đưa ra những nhận định thận trọng về cục diện bảng đấu. Chiến lược gia này không ngần ngại chỉ đích danh Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất giải đấu năm nay.

Theo phân tích của Herdman trên tờ Bola, lợi thế lớn nhất của Việt Nam nằm ở tính kế thừa và sự gắn kết. Việc duy trì một bộ khung ổn định dưới thời HLV Kim Sang-sik, kết hợp với các nhân tố Việt kiều mới được bổ sung, đã biến "Những chiến binh Sao Vàng" thành một khối thống nhất khó bị đánh bại. Sự chuẩn bị sớm từ cuối tháng 6 cũng cho thấy quyết tâm đòi lại ngôi vương của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang tập huấn ở Hàn Quốc chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Ảnh: VFF.

Cú hích nhân sự: Duy Mạnh tái xuất, hàng công cạnh tranh khốc liệt

Hàng phòng ngự Việt Nam đón nhận tin vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có thể trở lại tập luyện với cường độ cao tại Hàn Quốc. Sau quãng thời gian phải tập riêng dưới sự giám sát y tế, việc Duy Mạnh nuốt trọn giáo án phối hợp trên 2/3 diện tích sân là minh chứng cho khả năng hồi phục thần tốc. Kinh nghiệm của trung vệ này sẽ là điểm tựa quan trọng cho hệ thống phòng ngự trong bối cảnh các đối thủ đều tăng cường sức mạnh tấn công.

Ở phía trên, sự xuất hiện của các chân sút như Xuân Son (Rafaelson) hay Tài Lộc đang tạo ra một cuộc đua sòng phẳng. Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc bày tỏ sự tự tin khi đối mặt với áp lực cạnh tranh. Theo Đình Bắc, việc có nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công là động lực để mỗi cá nhân nỗ lực hơn, giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều phương án chiến thuật linh hoạt.

Biến động tại Hàn Quốc: Ông Park Hang-seo và Son Heung-min phải điều trần

Một thông tin gây chấn động truyền thông châu Á là việc cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo và ngôi sao Son Heung-min nằm trong danh sách 13 nhân vật phải tham gia phiên điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc. Theo Yonhap News TV, đây là một phần trong kế hoạch rà soát toàn diện những bất cập trong công tác quản lý của Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Ông Park khi còn dẫn dắt ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

Ủy ban điều tra do bà Lee Jae-jung đứng đầu sẽ tập trung làm rõ các quy trình lựa chọn HLV và những vấn đề điều hành gây tranh cãi thời gian qua. Động thái này cho thấy sự quyết liệt của giới chức Hàn Quốc nhằm tái thiết lập sự ổn định cho nền bóng đá nước này sau những làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

Sức nóng vé xem tuyển Việt Nam và bảng tử thần U17 Quốc gia

Tại thị trường trong nước, cơn sốt vé trận giao hữu giữa Việt Nam và Myanmar tại Thái Nguyên đang lên đỉnh điểm. Chỉ sau 24 giờ mở bán, toàn bộ vé mệnh giá 300.000 đồng đã được tiêu thụ hết. Điều này khẳng định niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ vào diện mạo mới của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Ở cấp độ trẻ, Vòng chung kết U17 Quốc gia 2026 đã xác định được các bảng đấu. Đáng chú ý, chủ nhà U17 Hoàng Anh Gia Lai rơi vào "bảng tử thần" (Bảng A) với sự góp mặt của những lò đào tạo danh tiếng là Đà Nẵng, Thể Công Viettel và PVF. Đây được dự báo là thử thách cực đại cho tham vọng của đội bóng phố Núi ngay tại sân nhà Gia Lai.