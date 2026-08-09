HLV Jose Mourinho cùng Real Madrid nhắm Martin Zubimendi sau khi vồ hụt Rodri vào tay Barca Thất bại trong thương vụ Rodri vào tay Barcelona buộc Real Madrid dưới thời Jose Mourinho phải lập tức chuyển hướng sang tiền vệ Martin Zubimendi của Arsenal.

Real Madrid đang trải qua biến động lớn trên thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải mới. Sau khi mục tiêu số một Rodri từ chối cơ hội gia nhập Santiago Bernabeu để cập bến kình địch Barcelona, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Jose Mourinho buộc phải nhanh chóng tái cơ cấu kế hoạch nhân sự cho tuyến giữa. Phương án hàng đầu được ban lãnh đạo Los Blancos đưa vào tầm ngắm hiện tại là tiền vệ Martin Zubimendi của Arsenal.

Zubimendi lọt vào tầm ngắm Real Madrid. Ảnh: Getty Images

Bài toán tuyến giữa của Jose Mourinho sau cú đòn từ Barcelona

Quyết định gia nhập Barcelona của Rodri đã tạo nên khoảng trống lớn trong kế hoạch xây dựng đội hình của Real Madrid. HLV Jose Mourinho, người tiếp quản chiếc ghế nóng trước mùa giải 2026/27, đang phải đối mặt với bài toán nan giải ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Việc thiếu vắng một cầu thủ đánh chặn đẳng cấp thế giới khiến cấu trúc tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia nguy cơ mất cân bằng.

Đứng trước tình thế này, giới thượng tầng Real Madrid buộc phải hành động gấp rút nhằm tìm kiếm một ngôi sao đủ khả năng cầm nhịp và kiểm soát khu vực trung tuyến.

Cơ hội chiêu mộ Martin Zubimendi từ biến động tại Arsenal

Trong bối cảnh đó, Martin Zubimendi trở thành phương án thay thế lý tưởng. Tiền vệ 27 tuổi vừa cùng Arsenal đăng quang tại Ngoại hạng Anh vốn không phải gương mặt xa lạ với bộ phận tuyển trạch Real Madrid. Mùa hè năm ngoái, trước khi tuyển thủ Tây Ban Nha chia tay Real Sociedad để sang Anh thi đấu, Los Blancos từng dành sự quan tâm đặc biệt nhưng không thể chốt hạ thương vụ.

Đáng chú ý, cơ hội để Real Madrid sở hữu Zubimendi vào lúc này được đánh giá rất cao nhờ sự xuất hiện của tân binh Bruno Guimarães tại sân Emirates. Arsenal vừa chi ra 75 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ người Brazil từ Newcastle United, điều này nhiều khả năng sẽ làm sụt giảm đáng kể thời lượng thi đấu của Zubimendi.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cụ thể là nhật báo Mundo Deportivo, sự xáo trộn nhân sự tại London chính là thời cơ thuận lợi để Real Madrid tái khởi động đàm phán và đưa Zubimendi về lại La Liga trong những tuần tới.