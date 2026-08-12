HLV Jose Mourinho nắm trong tay đội hình Real Madrid hoàn thiện 95% cho mùa giải 2026/27 Chỉ chưa đầy hai tuần trước mùa giải 2026/27, Real Madrid đã chuẩn bị xong lực lượng với sự kết hợp giữa các bản hợp đồng đắt giá và tân binh tự do chất lượng.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần trước khi bước vào chiến dịch 2026/27, ban lãnh đạo Real Madrid khẳng định đội hình đã hoàn thiện tới 95%. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu sự kết hợp hài hòa giữa các bản hợp đồng bom tấn và những ngôi sao cập bến theo dạng tự do, sẵn sàng cho cuộc đua chinh phục các danh hiệu lớn.

Mourinho sở hữu một đội hình Real mạnh mẽ. Ảnh: Trang chủ Real Madrid.

Bức tranh chuyển nhượng tính toán của Real Madrid

Nhìn lại phiên chợ hè 2026, chiến lược mua sắm của Real Madrid cho thấy sự tính toán tài chính kỹ lưỡng. Nguồn kinh phí chuyển nhượng phần lớn được tái tạo từ việc bán các tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ một cách có kiểm soát.

Khoản đầu tư lớn nhất của Los Blancos trong kỳ chuyển nhượng này thuộc về chữ ký của Yan Diomande. Bên cạnh đó, đội bóng cũng chấp nhận chi đậm để gia tăng chất lượng nhân sự với những cái tên như Marc Cucurella, Espi và Denzel Dumfries.

Song song với các thương vụ mua bán đắt giá, Chủ tịch Florentino Perez tiếp tục phát huy hiệu quả từ chiến lược săn đón cầu thủ tự do. Việc chiêu mộ thành công Bernardo Silva và Ibrahima Konate mà không tốn phí chuyển nhượng mang lại sự bổ sung về kinh nghiệm đỉnh cao cho hệ thống của Jose Mourinho. Đáng chú ý, việc gia hạn hợp đồng thành công với Vinicius Junior được đánh giá là bước đi chiến lược quan trọng nhất của đội bóng.

Bài toán vận hành tuyến giữa

Silva là tân binh đáng chú ý của Real. Ảnh: Getty.

Dù không thể chiêu mộ tiền vệ Rodri, kế hoạch nhân sự của Real Madrid không bị ảnh hưởng đáng kể. Sự xuất hiện của Bernardo Silva được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò điều tiết lối chơi, mang lại sự điềm tĩnh và đẳng cấp cho tuyến giữa. Hơn nữa, những tài năng trẻ như Arda Guler hay Thiago Pitarch cũng sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khi được trao cơ hội.

Theo nguồn tin từ MARCA, thương vụ Martin Zubimendi sẽ chỉ được xem xét nếu có cầu thủ ở tuyến giữa rời đi. Hiện tại, bộ đôi Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga đang nhận được sự quan tâm lớn từ các câu lạc bộ tại Anh. Dù coi trọng cả hai ngôi sao người Pháp, Real Madrid vẫn để ngỏ khả năng tái thiết tuyến giữa nếu nhận được những lời đề nghị đặc biệt hấp dẫn.

Sức mạnh tấn công đa dạng

Yan Diomande gia nhập Real Madrid. Ảnh: Real Madrid C.F

Trên phương diện tấn công, Jose Mourinho đang sở hữu nhiều phương án chất lượng. Sơ đồ vận hành dự kiến sẽ đặt Jude Bellingham vào vai trò hộ công ngay sau lưng tiền đạo cắm Kylian Mbappe. Hai hành lang cánh sẽ do Vinicius Junior và tân binh Yan Diomande đảm nhận.

Chiều sâu hàng công của đội chủ sân Santiago Bernabeu còn được đảm bảo bởi dàn nhân sự dự bị chất lượng gồm Endrick, Espi, Arda Guler và Brahim Diaz, sẵn sàng tạo ra sự đột biến khi xoay tua đội hình.

Quản trị nhân sự trước rủi ro chấn thương

Sau trận thắng Ferencvaros, HLV Jose Mourinho từng đề cập đến bài toán chiều sâu đội hình. Hiện tại, danh sách đội một của Real Madrid gồm 26 cầu thủ. Bài học từ bão chấn thương ở hai mùa giải gần nhất khiến ban huấn luyện thận trọng trong việc cắt giảm nhân sự.

Trong số các trường hợp vắng mặt, Rodrygo và Ferland Mendy dự kiến chỉ có thể trở lại thi đấu vào cuối năm 2026. Với Rodrygo, đội ngũ y tế áp dụng quy trình hồi phục nghiêm ngặt nhằm tránh nguy cơ tái phát sau các sự cố đứt dây chằng từng xảy ra với Thibaut Courtois, Eder Militao, Dani Carvajal hay David Alaba. Về trường hợp của Mendy, Real Madrid duy trì sự tôn trọng hợp đồng và không có kế hoạch thanh lý trước thời hạn ngoại trừ yêu cầu từ cá nhân cầu thủ.