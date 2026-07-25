HLV Kim Sang-sik cảnh báo tuyển Việt Nam không được thỏa mãn sau trận thắng Timor Leste 7-0 Mặc dù đè bẹp Timor Leste 7-0 ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik vẫn yêu cầu tuyển Việt Nam giữ đôi chân trên mặt đất trước cuộc đối đầu Singapore.

Mặc dù đè bẹp Timor Leste với tỷ số thuyết phục 7-0 ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra cẩn trọng khi yêu cầu các học trò lập tức trở lại mặt đất. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định toàn đội cần duy trì sự tập trung tối đa cho thử thách tiếp theo mang tên Singapore.

HLV Kim Sang-sik hài lòng về trận thắng của tuyển Việt Nam.

Màn trình diễn bùng nổ trong trận ra quân

Tối ngày 24/7, tuyển Việt Nam đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng giòn giã 7-0 trước Timor Leste. Đội hình "Những chiến binh sao vàng" nhập cuộc tự tin, áp đặt lối chơi và duy trì cường độ vận động cao trong suốt 90 phút thi đấu, qua đó dễ dàng bỏ túi 3 điểm đầu tiên.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik tỏ ra hài lòng về tinh thần cũng như màn thể hiện của các học trò. Nhà cầm quân 49 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giành được một chiến thắng thuyết phục. Nhờ sự nỗ lực của toàn đội, các cầu thủ đã thể hiện phong độ tốt, có những pha di chuyển hiệu quả và giữ được sự tự tin cao độ”.

Lời cảnh báo trước cuộc đối đầu Singapore

Bên cạnh những lời khen ngợi cho màn trình diễn thăng hoa, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh các cầu thủ tuyệt đối không được nảy sinh tâm lý thỏa mãn hay chủ quan sau trận thắng đậm. Theo đánh giá của ông, hành trình tại giải đấu vẫn còn rất dài và các thách thức phía trước sẽ gia tăng cấp độ.

Đặc biệt, ở lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Singapore — đối thủ được dự báo sẽ tạo ra nhiều trở ngại hơn rất nhiều. Đội bóng này sở hữu lối chơi kỷ luật cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại khu vực Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Chúng tôi muốn duy trì sự tự tin này cho trận gặp Singapore. Toàn đội sẽ cố gắng thể hiện một bộ mặt tích cực và tốt hơn nữa trong giai đoạn sắp tới”.

Theo lịch thi đấu, cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra vào ngày 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây được xem là trận đấu bản lề ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng tiến sâu của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu năm nay.