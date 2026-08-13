HLV Kim Sang Sik chốt bộ khung tuyển Việt Nam đấu Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026 Tuyển Việt Nam bước vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng mục tiêu tìm ra bộ khung tối ưu để bảo vệ thành công ngôi vương.

Bước vào hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng với vị thế của nhà đương kim vô địch. Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân khách vào ngày 16/8, trước khi hai đội tái đấu tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 19/8. Sau chuỗi bốn trận vòng bảng mang tính thử nghiệm, đây là thời điểm then chốt để HLV Kim Sang Sik hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng trong đội hình tối ưu.

HLV Kim Sang Sik dường như đã tìm ra bộ khung cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Bài toán nhân sự và nỗ lực hoàn thiện bộ khung

Khép lại giai đoạn vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A cùng 10 điểm, tuyển Việt Nam cho thấy sự chủ động lớn trong việc xoay tua và thử nghiệm chiến thuật. HLV Kim Sang Sik đã tận dụng tối đa các trận đấu vừa qua để rà soát lực lượng, đánh giá phong độ từng cá nhân trước khi bước vào giai đoạn knock-out khốc liệt.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, điểm tựa tinh thần và sự gắn kết nội bộ cũng đang được thể hiện rõ nét. Trước những áp lực dư luận hướng về phong độ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, các đồng đội như trung vệ Thành Chung đã chủ động lên tiếng bảo vệ. Bản thân Quang Hải cũng thể hiện sự quyết tâm cao độ trước trận đấu quan trọng trên sân khách. Việc ban huấn luyện tìm ra phương án nhân sự ăn ý nhất được kỳ vọng sẽ giúp lối chơi của toàn đội vận hành trơn tru và biến hóa hơn.

Sự áp đảo lịch sử và lợi thế tâm lý

Lịch sử đối đầu trong hơn một thập kỷ qua đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam. Trong 10 lần chạm trán chính thức gần đây nhất, đại diện áo đỏ áp đảo hoàn toàn với 9 chiến thắng và 1 trận hòa. Lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam ở một giải đấu chính thức đã diễn ra từ bán kết AFF Cup 2014.

Việt Nam có thành tích đối đầu tốt trước Malaysia. Ảnh: VFF.

Gần đây nhất vào cuối tháng 3, Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước đối thủ này. Đáng chú ý, vào tháng 6 năm ngoái, Malaysia từng thắng 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 nhưng kết quả sau đó đã bị hủy bỏ. Tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 do bê bối liên quan đến việc làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch phía Malaysia. Sự cố này khiến chuỗi không thắng Việt Nam của Malaysia kéo dài suốt 12 năm.

Thử thách lớn cho Malaysia trước giờ G

Tiến vào bán kết với vị trí nhì bảng B sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines, tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe đang gặp nhiều bất lợi. Lực lượng của họ bị tổn thất nghiêm trọng do thiếu vắng hàng loạt trụ cột.

Đánh giá về đối thủ, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận tuyển Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, chiến lược gia này vẫn kêu gọi các học trò thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng ưu thế về chất lượng đội hình và lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam đang nắm giữ nhiều lợi thế để hướng tới một kết quả khả quan ngay trên sân khách trước khi trở về Mỹ Đình.