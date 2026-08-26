HLV Kim Sang-sik dùng đòn xoay tua biến ảo khiến đội tuyển Thái Lan bối rối ở chung kết Chiến thuật nhân sự khó lường của HLV Kim Sang-sik trước thềm chung kết ASEAN Cup 2026 đang khiến Thái Lan hoàn toàn bế tắc trong việc tìm phương án đối phó.

Trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8, bài toán nan giải nhất dành cho ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan chính là việc giải mã đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Nếu nắm bắt được nhân sự cùng cách thức vận hành chiến thuật, đội bóng xứ chùa vàng hoàn toàn có thể xây dựng các phương án khắc chế. Tuy nhiên, việc đọc vị ý đồ của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang trở thành nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Tài xoay tua của HLV Kim Sang-sik nhiều lần khiến đối thủ bất ngờ.

Không có vùng cấm trong cách bố trí nhân sự

Khác biệt lớn nhất giữa ông Kim Sang-sik và những nhà cầm quân ưa chuộng sự ổn định nằm ở khả năng làm mới đội hình liên tục. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc hiếm khi đóng khung một bộ khung cố định qua từng trận đấu. Quyết định lựa chọn nhân sự phụ thuộc hoàn toàn vào đặc điểm chiến thuật của từng đối thủ, thời điểm then chốt trên sân và phong độ thi đấu thực tế của từng học trò.

Dưới triều đại của ông, không một ngôi sao nào sở hữu vị thế không thể đụng đến. Ngay cả trụ cột như đội trưởng Quang Hải cũng sẵn sàng ngồi trên băng ghế dự bị nếu kế hoạch tác chiến yêu cầu. Điển hình nhất là trường hợp của Nguyễn Xuân Son, chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu năm nay, vẫn bị rút ra sớm khi ban huấn luyện nhận thấy cần điều chỉnh để tối ưu hóa cục diện trận đấu.

Nước cờ bất ngờ và cái bẫy chiến thuật

Phân tích về cách điều chỉnh nhân sự đầy tính đột biến này, cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á Dương Vũ Lâm nhận định quyết định thay Nguyễn Xuân Son ở phút 59 của trận chung kết lượt đi đã tạo nên bước ngoặt bất ngờ. Mọi phương án mà ban huấn luyện Thái Lan chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm phong tỏa chân sút này đều nhanh chóng bị vô hiệu hóa.

Cùng thời điểm đó, hệ thống phòng ngự Thái Lan rơi vào thế bị động khi không kịp thích ứng trước tốc độ và kỹ thuật của bộ đôi Đình Bắc và Hai Long khi cùng lúc hiện diện trên hàng công. Sự xáo trộn này khiến đối thủ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan: họ phân vân giữa việc dùng trung vệ to cao để phong tỏa Xuân Son hay sử dụng các hậu vệ giàu tốc độ nhằm theo kèm Đình Bắc và Hai Long.

Sự khó lường tiếp tục lan rộng tới khu vực trung tuyến. Tuyến giữa của Thái Lan lúng túng trong việc bố trí quân số đánh chặn do không thể đoán trước Quang Hải có tên trong đội hình xuất phát hay không. Sự mơ hồ về mặt thông tin chiến thuật khiến đại diện xứ chùa vàng đánh mất tính chủ động, tạo cơ hội cho đội tuyển Việt Nam giăng sẵn bẫy chiến thuật ở trận đấu quyết định.