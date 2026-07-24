HLV Kim Sang Sik gạt Đình Triệu khỏi AFF Cup 2026: Nước cờ mạo hiểm của ĐT Việt Nam Quyết định gạch tên người gác đền số một tại AFF Cup 2024 cho thấy HLV Kim Sang Sik sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thực hiện cuộc cách mạng nhân sự tại đội tuyển Việt Nam.

Quyết định loại thủ môn Nguyễn Đình Triệu khỏi danh sách tham dự AFF Cup 2026 của HLV Kim Sang Sik đã tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt trong cộng đồng bóng đá Việt Nam. Đây được xem là một bước đi đầy mạo hiểm khi nhà cầm quân người Hàn Quốc chấp nhận bỏ qua chốt chặn từng đưa Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch khu vực để đặt cược vào chiến lược trẻ hóa lực lượng.

Đình Triệu vắng mặt ở AFF Cup 2026 là điều tiếc nuối với nhiều CĐV. Ảnh: Hải Phòng.

Giá trị chuyên môn và sự tiếc nuối mang tên Đình Triệu

Sự vắng mặt của Nguyễn Đình Triệu không xuất phát từ vấn đề phong độ hay việc đánh mất suất đá chính tại CLB Hải Phòng. Trái lại, anh vẫn duy trì vị thế của một chốt chặn đáng tin cậy hàng đầu tại giải quốc nội V.League. Chính vì vậy, quyết định gạt tên người gác đền hay nhất AFF Cup 2024 của HLV Kim Sang Sik đã mang đến nhiều sự tiếc nuối cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Nhìn lại kỳ AFF Cup diễn ra hai năm trước, đóng góp của Đình Triệu là vô cùng đậm nét. Từ một cầu thủ từng phải tạm dừng sự nghiệp quần đùi áo số để lo gánh nặng mưu sinh, anh đã vươn lên trở thành điểm tựa vững chắc nhất trong khung gỗ. Thống kê ấn tượng cho thấy, mỗi khi Đình Triệu bắt chính, Đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng trọn vẹn từ vòng bảng, vòng bán kết cho đến cả hai lượt trận chung kết.

Trận đấu duy nhất mà Đội tuyển Việt Nam không thể ca khúc khải hoàn tại giải đấu năm đó là cuộc đối đầu với Philippines, thời điểm Nguyễn Filip được lựa chọn bắt chính. Dù thành công chung là nỗ lực của cả tập thể, sự hiện diện của Đình Triệu luôn mang lại tâm lý tự tin, sự điềm tĩnh và tính ổn định cao cho toàn bộ hệ thống phòng ngự.

Bài toán nhân sự và quy luật nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao

Bất chấp tầm ảnh hưởng đã được kiểm chứng của Đình Triệu, HLV Kim Sang Sik vẫn quyết định chọn một lộ trình khác. Chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên phương án làm mới đội hình, trao cơ hội cho những gương mặt khác nhằm phục vụ cho các mục tiêu dài hạn hơn. Theo đó, ba thủ môn được tin tưởng cho chiến dịch AFF Cup lần này là Patrik Lê Giang, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên.

Ông Kim đang dũng cảm trao cơ hội cho những người mới. Ảnh: VFF.

Đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với khung gỗ hoàn toàn mới, đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang Sik đã chấp nhận đối mặt với sức ép truyền thông lớn. Nếu hệ thống phòng ngự vận hành trơn tru và Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương, lựa chọn của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ được tôn vinh là một cuộc cách mạng dũng cảm. Ngược lại, nếu hàng thủ xuất hiện chệch đạc, quyết định loại bỏ Đình Triệu sẽ lập tức trở thành chủ đề bị mổ xẻ.

Dù không có tên trong chiến dịch lần này, hành trình sự nghiệp của Nguyễn Đình Triệu vẫn giữ nguyên giá trị biểu tượng. Câu chuyện vượt qua nghịch cảnh để vươn tới đỉnh cao Đông Nam Á của anh vẫn là bài học cảm hứng lớn, và những đóng góp của anh cho bóng đá Việt Nam là điều không thể phủ nhận.